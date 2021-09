Sidney Powell hånet svar som ‘Alien Body Snatcher’ i et bisarr intervju

Twitter -brukere har en feltdag i et bisarr intervju med en tidligere Trump -kampanjeadvokat Sydney Powell På det tidspunktet forlot hun settet og spurte reporteren om hun jobbet for et stemmemaskinfirma, og sa på et tidspunkt ordene “Jeg har vært med meg selv lenge”.

Fru Powell er sannsynligvis kjent som en Donald Trump De mest interesserte advokatene etter valget i 2020 sa at den tidligere presidenten hadde blitt villedet. På pressekonferanser og i retten brøt Powell flere konspirasjonsteorier om avstemning, og lovet offentlig på et tidspunkt “Slipp monsteret” Nytt bevis for svindel.

EN Intervju For Australian Broadcasting Corporation stekte reporter Sarah Ferguson fru Powell om hennes påstander. Spesielt scoret fru Ferguson null på to stemmemaskinfirmaer – Flink Og Dominion stemmesystemer – er for tiden Fru Powell saksøkte For baktalelse.

“Hvilken undersøkelse eller faktakontroll gjorde du den gangen for å finne ut hva Smartmatics virkelige engasjement i valget var?” Journalist Spurt .

“Jobber du for Smartmatic?” Fru Powell skjøt tilbake. “Jeg mener, jeg er forvirret akkurat nå om hvorfor du er her.”

“Du har kommet med mange alvorlige påstander mot Smartmatic og Dominion, som inneholder mange feil,” forklarte Ferguson tålmodig.

Intervjuet gikk lenger ned derfra.

“Du sa at den tilhørte Smartmatic Dominion. Hvordan kan du rettferdiggjøre en så grunnleggende faktafeil? Fru Ferguson (tilhører ikke Smartmatic Dominion.)

“Jeg kommer til å stoppe dette intervjuet,” svarte Powell. “Dette er helt irrelevant i saken vi er i.”

“Vi er ikke engang i området med store kontroverser,” protesterte den australske journalisten. “Dette er enkle fakta om hvem som eier hva.”

“Nei, vi er ferdige,” svarte fru Powell og reiste seg for å dra.

På Twitter, hvor Bilde Intervjuet ble raskt viralt, hvor seerne applauderte Fergusons tøffe spørsmål og lurte høyt på hvordan Powells saker ville gå.

“Aha! Det er strålende! “En bruker Skrev . “Hvis Sydney ikke kunne stille en ekte spørsmål til en journalist, hvordan ville hun oppført seg i vitnebanken?”

“Da en journalist stilte de mest grunnleggende spørsmålene, trakk Cragan seg fra sin følelsesmessig støttende hund,” sa en annen. Kommentert , Tilsynelatende hadde den lille Shih blitt klappet under intervjuet da Powell ble nevnt. “Uten et kjæledyr som ikke er følelsesmessig støttet, kommer hun ikke til å ha det bra når det sverges i retten, og stekt av erfarne føderale advokater med kvitteringer.”

Etter en viss sammenslåing off-set, kom Powell senere tilbake for ytterligere spørsmål. Disse gikk ikke bra for henne.

“Dette er en blodløs konspirasjon, der de grep presidentskapet i USA uten et eneste skudd,” sa Powell på et tidspunkt.

“Hvem er” de “i den setningen?” Spurte fru Ferguson.

“Jeg vet ikke hvem alle de er,” svarte den tidligere Trump -advokaten. “Jeg vil virkelig vite svaret på det. Men det er et betydelig antall” dem “, de vet hva de gjør.

Fru Ferguson fortsatte senere med å myrde.

“Har du noen gang spurt deg selv: ‘Synes du det er latterlig?’ Hun spurte.

“Nei,” svarte fru Powell. “Jeg kjenner meg godt. Jeg har vært i meg selv lenge.”

På Twitter var seerne overrasket over det merkelige i dette svaret.

“Jeg har vært i meg selv lenge” er et ord jeg ikke er forberedt på å høre fra noen som mistenkes for å ha fornuft, “en person Skrev .

“Jeg har vært i meg lenge” er det mest fremmedlegemet jeg har hørt noen si: “En annen Kommentert .

En annen bruker Foreslått Etter fru Ferguson.

“Hvor lenge har du vært borte fra meg?”