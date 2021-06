Siemens Energy Norway Power Grid Strengthening Framework Agreement

Reduksjon av sikkerhetsspenning

Safety Voltage Reduction (CVR) blir ofte referert til som en underkomité for Volt-War Optimization (VVO) og anses av kunder som et kostnadseffektivt tiltak for energibesparelse og topp etterspørselsreduksjon, i motsetning til noe annet energieffektivitetsprogram. For å aktivere CVR drives transformatorstasjonen mot lavt regulerte spenninger over en forsyningsmater ved å integrere verktøy, inkludert lastbåndbyttere (LTC), spenningsregulatorer og kondensatorbanker.

I henhold til American National Standards Institution (ANSI) standard C84.1, bør spenningsområdet for tilførselsmatingen være 114 V til 126 V under normal drift.[1]. Derfor fungerer CVR effektivt hvis spenningsbåndet opprettholdes på mindre enn halvparten av den anbefalte spenningen på C84.1 (114 V til 120 V) uten å skade utstyret og kundeutstyret.[2]. Ettersom spenningen opererer i den nedre enden, forbrukes de spenningsfølsomme belastningene på kundeterminalen mindre enn normal drift, og energilagring oppnås. En nylig referansestudie diskuterte CVR-initiativene til 37 amerikanske applikasjoner[3].

For å rapportere energibesparelser til offentlige bruksoppdrag eller for å studere kostnads ​​/ nytte-forholdet for å bestemme CVR-distribusjon, bør energisparefordelene med CVR måles og verifiseres (M&V). Å måle fordeler er en utfordrende oppgave fordi CVR ikke kan gå på og av målinger samtidig. Siden endringer i andre forvirrende faktorer (f.eks. Temperatur, årstid og tid på dagen) kan påvirke lastforbruket dypt, kan estimering av lastavvik bli en mer kompleks innsats mellom CVR på og av hendelser. I tillegg vil kvaliteten på dataene som brukes i analysen og dens iboende støy komplisere prosessen ytterligere.

Trenger vi en CVR M & V-standard?

IEEE for å studere behovet for en bransjeakseptert standard for CVR M & V-datainnsamling og -administrasjon. Arbeidsgruppen besto av komplementære spesialister fra elektriske verktøy, teknologiutviklere, nasjonale laboratorier og akademikere. Hovedmotivasjonen til dette teamet er å identifisere hull i gjennomføring av M & V-analyser over hele bransjen, identifisere avvik i data og deres følsomhet overfor forskjellige typer mekanismer og foreslå en vei fremover for å fylle hull.

Søknader vil hjelpe den riktige prosessen for å nøyaktig vurdere CVR-funksjonalitet. Standarden oppfyller gjeldende oppgaver for teamet, inkludert IEEE P1885 utkast til guide for evaluering, måling og verifisering av optimalisering av volt-ware-kontroll i distribusjonssystemer. Som diskutert i de følgende avsnittene, gjennomførte arbeidsgruppen en bransjedekkende undersøkelse om gjeldende praksis, spørsmål og behovet for en etablert praksis.

Søknadsstudier og studier

Totalt 30 personer deltok i undersøkelsen. Deltakerne er fra applikasjoner, rådgivning, utdanning, produsenter / leverandører og nasjonale laboratorier. Nøkkeleksempler fra undersøkelsen er listet opp nedenfor:

1. Alle deltakerne rapporterte om problemer med datakvaliteten, inkludert numerisk ikke-standard / manglende, fanget opp, gjentatt og problemer knyttet til fremmede data og aktive CVR-tidsplaner. Unnlatelse av å opprettholde en aktiv CVR-tabell under 24×7 operasjoner og / eller uregelmessig sykling (avvik fra rutinemessig på / av-testing) kan føre til at data blir sammenhengende, noe som gjør analysen uberegnelig.

2. Deltakerne påpekte datagapet som ble opprettet etter rengjøringsprosessen og behovet for å rekonstruere de manglende datapunktene.

3. Deltakerne observerte avvik når de brukte forskjellige metoder i samme database.

4. De fleste av deltakerne mente at det burde være en etablert prosedyre for å gjennomføre M&V for å beregne riktig nytte / kostnadsprosent, for å opprettholde regulatoriske krav, for å regulere tilnærminger til databehandling og for å velge beregningsmetode for CVR-faktor.

5. Ulike applikasjoner har forskjellige nivåovervåkninger fra Kommisjonen, inkludert periodiske oppdateringer av CVR-faktoren, sanksjonsfaktoren for besparelser basert på CVR-tidsplanen, og hvordan man kan bruke til å estimere en tapsfaktor. Kundebesparelser. Disse gjør evalueringsprosessen inkonsekvent.

Tatt i betraktning svarene på undersøkelsen, ble det gjennomført en omfattende analyse med data hentet fra fire applikasjoner. Studieresultatene ga følgende observasjoner:

1. Kvaliteten på datasett (dvs. uregelmessig spenning og / eller strømdata, forstyrrelse av CVR-drift, uregelmessig sykling) bruker analyse ved evaluering av CVR-fordeler (dvs. CVR-faktor, lagring).

2. Forskjeller finnes i evalueringsresultatene ved hjelp av rensede og rekonstruerte datasett.

3. Å oppdage falske CVR-nivåer kan påvirke CVR-fordelanalysen og enhver form for datarekonstruksjonsprosess.

4. Det er viktig å fortsette å opprettholde belastningen for nøyaktig analyse av fordelene. Enhver midlertidig eller permanent lastendring vil påvirke analysen.

5. Det er ingen klar grense for hva som kan betraktes som en nøyaktig CVR-faktor basert på pilot- og programnivåanalyse fra forskjellige applikasjoner.

6. Dataoppløsning har mindre implikasjoner for M & V-analyse som nevnt i tilbakemeldingen fra undersøkelsen.

7. Det er ingen verifisert antagelse om hvordan man kan innføre begrensninger på datadistribusjon for å filtrere ut veldig forskjellige data på noen måte.

Høydepunkter

En stor utfordring i CVR M&V er at applikasjoner anerkjenner mangelen på definerte retningslinjer for valg av metode. Mer enn 70% av de spurte deltakerne mener at den etablerte M & V-fremgangsmåten vil bidra til å skape CVR-forretningssaken, opprettholde de forventede fordelene, oppfylle myndighetskravene og effektivisere datarengjøringsprosessen for evaluering av fordeler. Videre mener mer enn 80% av de spurte deltakerne at den etablerte M & V-praksis vil være nyttig i å velge metoden basert på datatilgjengelighet.

Den nåværende tilstanden til fasen i CVR-distribusjon rettferdiggjør ytterligere det faktum at mange applikasjoner har utviklet CVR-programmer på hundrevis av feeds, og at elektriske applikasjoner er villige til å følge en bransjeacceptert standard for å støtte deres innsats. Basert på undersøkelsen og forskningen ble det konkludert med at bransjen trenger en standardisert datastyringspraksis (inkludert rengjøring, rekonstruksjon og analyse):

Identifiser syklebordssykdom og nødvendig rengjøring.

Standardisering av kompresjonsforhold for å oppnå sanne verdier.

Påvisning av nøyaktig CVR-status.

Identifiser lastendringer og hvordan du håndterer disse basert på måling og verifisering.

Data rensing og rekonstruksjon tilnærminger for uregelmessige data.

En tilnærming til å bestemme CVR-faktorområdet og hele systemet CVR-faktor.

Bestemme datatilstrekkethet basert på nøyaktig CVR-nivå, effekt- og spenningsdata.

Metodevalg og hypotetisk verifisering basert på datatilgjengelighet.

Neste skritt

Task Force opererer under IEEE PES Volt-War Task Force og består for tiden av en rekke frivillige fra industrien, nasjonale laboratorier og akademikere. Arbeidsgruppemedlemmer møtes hver uke for å diskutere ulike aspekter av kvalitet, spesielt med verktøy som er spesialister på praktisk CVR-distribusjon. Planen er å utvikle, gjennomgå og publisere kvalitet innen midten av 2022.

Dette er en viktig tid for å sikre at fasen kan kjøres mer effektivt enn noen gang før ved nøyaktig å vurdere fordelene ved intelligent distribusjon av CVR og VVO. Det er viktig å gi en industristandard som videre kan tjene som en veiledning og graf for elektriske applikasjoner om hvordan du best kan nærme deg dette utfordrende arbeidet. Dette kan bare oppnås gjennom bidrag fra frivillige objektorienterte fagpersoner som blir med i arbeidsgruppen, hjernevasketid og ekspertise og utvikling av løsninger som effektivt takler eksisterende utfordringer.

Arbeidsgruppen ønsker frivillige fra brukssektoren velkommen som spesialiserer seg i CVRM & V-området. Interesserte kan kontakte teamet (CVRM & V Task Force, kontaktformann: Shakawat (Shakil) Hossain, For mer informasjon besøk MdShakawat.Hossan@ComEd.com).

Merknader

[1] ANSI, “ANSI Standard C84.1-2016 Elektriske kraftsystemer og utstyrsspenningsvurderinger (60 Hz),” 2016

[2] Z Wang og J. Wang, IEEE Transactions on Power Systems, “Review of Safety Voltage Implementation and Evaluation”, Vol. 29, nr. 3, s. 1306-1315, mai 2014

[3] ISEE Access, Volume ZS Hossaini et al., “Safety Voltage Reduction and Volt-VAR Optimization: Measuring and Verification Standardization,”. 8 poeng. 50755-50770, 2020