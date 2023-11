Siemens Healthineers studerer mulighetene for diagnostikkdivisjonen sin – 3. november 2023 kl. 09:34

Siemens AG er en av verdens ledende produsenter av elektronisk og elektroteknisk utstyr. Salg (før elimineringer innen gruppe) etter produktfamilie fordeles som følger: – medisinsk utstyr (30,1%): medisinske bildesystemer, laboratoriediagnostikk og høreapparatsystemer, etc. ; – digitalt industrielt utstyr (27%): automatisert produksjon, montering, logistikk, sporingssystemer, etc. ; – smarte løsninger for bygninger og infrastruktur (24%): energiomstillingsløsninger, klimatekniske produkter (varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer), bygningssikkerhetssystemer (branndeteksjons- og beskyttelsessystemer, adgangskontroll, videoovervåking og inntrengningsdeteksjon mv. ). ), tekniske bygningsstyringssystemer, etc. ; – mobilitetsløsninger og -systemer (13,4%): jernbanekjøretøyer, jernbaneautomatiseringssystemer, jernbaneelektrifiseringssystemer, veitrafikkstyringssystemer, digitale og skybaserte løsninger mv. Omsetningsbalansen (5,5 %) tilsvarer særlig finansiell virksomhet (leasing, finansiering av utstyr og prosjekter, finansiell rådgivning mv.). Den geografiske fordelingen av omsetningen er som følger: Tyskland (16,6%), Europa-Samveldet av uavhengige stater-Afrika-Midtøsten (29,9%), USA (24%), Amerika (4,7%), Asia og Australia (24,8% ). ).