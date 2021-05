Sienna begynner å bore i Plega-gullprosjektet i Norge

Vancouver, British Columbia – (Newsfile Corp – 31. mai 2021) – Sienna Resource Inc. (TSXV: SIE) (OTC Pink: SNNAF) (FSE: A1XCQ0) (“Sienna” eller “Company”) Vi er glade for å kunngjøre at det for øyeblikket bores i gang på Placa Gold Project i Norge. Totalt bores det rundt 1500 meter på dette boretrinnet. Peståren ble oppdaget i 1880 og ble kuttet kontinuerlig til 1940. Den historisk betydningsfulle peståren er vert i et deformert grønnsteinsbelte i Sør-Norge og ble opprettet i to faser av kvartsavvenning. De orienterte kvartsnervene inneholder Ku-B (kobbervismut) og turmalin. En rekke historiske rapporter, sammen med et spionkart, avslørte en kontinuerlig uutforsket nervemasse på pestegenskapen som ble testet i dette boreprosjektet. Boringen forventes å ta 2-4 uker å fullføre.

Sienna-president Jason Gigliotti sa: “Vi er veldig glade for å lansere vårt første store boreprosjekt i 2021. Gullprisene er høye, og vi kunne ikke være mer optimistiske med hensyn til at dette boreprosjektet ble produsert i gullregionen tidligere. Vi ser frem til ser hva som kommer frem fra det første boreprosjektet. Vi borer nå ikke bare i Norge, men vi forventer også at feltprosjekter snart begynner på vårt maraton North Platinum-Palladium-prosjekt. Generation Mining Ltd i Ontario med 7,1 millioner unse Palladium-ekvivalent maratonplattongavsetning vår gruppe Palladium One Mining Inc. Sienna er en av de største grunneierne i denne regionen i Finland. . Ledelsen er veldig interessert i hva som vil skje i de mange øvelsene / prosjektene som er planlagt de neste månedene. Dette er de mest aktive periodene i O Siennas historie. ”Ledelsen advarer om at tidligere beslutninger eller funn om eiendommer i nærheten av Siena ikke nødvendigvis indikerer tilstedeværelsen av mineralisering i selskapets eiendommer.

Om Sienna Resources Inc.

Sienna Resources fokuserer på å utforske og fremme innskudd av høy kvalitet innenfor politisk bærekraftige, miljøansvarlige og etiske gruvedrift. Sienna har inngått et samarbeid med det New York Stock Exchange-børsnoterte gruveselskapet om to separate prosjekter i Skandinavia, inkludert Plague og Wexelmeier Orogenic Gold Projects, produsert tidligere i Sør-Norge, med grønne stein-gullsystemer og Kusamo Platinum Group-komponenter (PGE) med palladium. K. Prosjekt i Finland som grenser direkte til prosjektet. I Nord-Amerika inkluderer Siennas prosjekter Marathon North Platinum-Palladium eiendeler i Nord-Ontario. Maraton innskudd. Silver Peak Deposit av Alemarley Corporation og Tesla Motors Inc. Gigafactory. Ledelsen advarer om at tidligere beslutninger eller funn om eiendommer i nærheten av Siena ikke nødvendigvis indikerer tilstedeværelsen av mineralisering i selskapets eiendommer.

Det tekniske innholdet i denne publikasjonen ble godkjent av Greg Thompson, PG, en kvalifisert person som definert av National Tool 43-101.

