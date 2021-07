Sienna fullfører boringen ved Plega Gold Project i Norge

Sienna Resources Inc. er glade for å kunngjøre at boringen på Plega Gold -prosjektet i Norge nå er fullført. Pestkjernen ble sendt til National Center Archive i Logan. Totalt 151 prøver ble kuttet på ALS -laboratoriet i Mala, hvor prøvene ble knust og pulverisert før de ble sendt til analyse ved ALS -laboratoriet i Irland. Prøver vil bli analysert med 4-syre …

Resultatene forventes å komme tilbake om 4-6 uker.

Omtrent 1500 meter ble gravd på dette stadiet av utgravningen. Peståren ble oppdaget i 1880 og ble kontinuerlig kuttet til 1940. Den historiske peståren ble arrangert på et deformert greenstone-belte i Sør-Norge og utviklet seg i to faser av kvarts-vening-hendelser. Auriferous kvartsårer inneholder Cu-Bi (kobber-vismut) og turmalin. En samling historiske rapporter kombinert med et spionkart avslørte uutforskede nerveklynger i Plego -eiendommen som ble testet i dette drillprosjektet.

Sienna-president Jason Gigliotti sa: “Vi er glade for å ha fullført denne borefasen i Plega. Vi gleder oss til boreresultater i de kommende ukene. Domeneprosjekter på Platinum-Palladium-prosjektet forventes å begynne snart. Depositumet og vi er for tiden i vårt Cusamo Platinum Group Elements (PGE) prosjekt som utføres direkte i Finland av LK Project Palladium One Mining Inc. Den nest største grunneieren i dette området i Finland er Xianna. Ledelsen er veldig interessert i hva som vil skje med mange øvelser / prosjekter planlagt i noen måneder, som vil bli en av de travleste i Siennas historie. Til. Ledelsen advarer om at tidligere beslutninger eller funn om eiendommer i nærheten av Sienna ikke nødvendigvis indikerer tilstedeværelsen av mineralisering i selskapets eiendeler.

Bleka Gold -prosjektkart

Om Sienna Resources Inc.

Sienna Resources fokuserer på å utforske og forbedre innskudd av høy kvalitet innenfor politisk bærekraftige, miljømessig ansvarlige og etiske gruvediriksjoner. Sienna er involvert i to separate prosjekter i Skandinavia med et gruveselskap notert på New York Stock Exchange. LK av Platium One Mining Inc. Maratoninnskudd. Det er også Clayton Valley Deep Basin Lithium Project i Clayton Valley, Siena, det eneste litiumsaltvannsbassenget i produksjon i New America, i umiddelbar nærhet til Silver Peak Deposit av Alpemarl Corps og Tesla Motors Inc. i New America. Gigafactory. Ledelsen advarer om at tidligere beslutninger eller funn om eiendommer i nærheten av Sienna ikke nødvendigvis indikerer tilstedeværelsen av mineralisering i selskapets eiendeler.

Det tekniske innholdet i denne publikasjonen er godkjent av Greg Thompson, PG, National Instrument 43-101.

