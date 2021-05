Sienna Resources Involved in Blake Gold Project Drilling in Norway Arctic Drilling

Vancouver, British Columbia – (Newsfile Corp – 19. mai 2021) – Sienna Resource Inc. (TSXV: SIE) (OTC Pink: SNNAF) (FSE: A1XCQ0) (“Sienna” eller “Company”) Norges Arctic Drilling AS for å bore for pestgullprosjekt i Norge. Boringen forventes å begynne snart.

Sienna-president Jason Gigliotti sa: “Vi er glade for å ha opplevd øvelser som Arktis for dette første boreprosjektet i Norge. Vi har tidligere jobbet med Arktis for å finne de beste boreteamene vi har brukt i 20 år med boring. . De har omfattende kunnskap om Norge. Vi er heldige som har dem. Gullprisene begynte å eksplodere i mai, og vi er veldig optimistiske om at dette boreprosjektet vil begynne snart. “

Om Sienna Resources Inc.

Sienna Resources fokuserer på å utforske og fremme innskudd av høy kvalitet innenfor politisk bærekraftige, miljøansvarlige og etiske gruvedrift. Sienna har inngått et samarbeid med det børsnoterte gruveselskapet i New York i to separate prosjekter i Skandinavia, inkludert Plague og Wexelmier Orogenic Gold Projects, produsert tidligere i Sør-Norge, gullsystemer levert med grønne edelstener og Kusamo Platinum Group-komponenter av Palladium One Min. I Finland (BGE), som grenser direkte til prosjektet, inkluderer Siennas prosjekter i Nord-Amerika maraton North Platinum-Palladium-eiendommen i Nord-Ontario, som er den direkte grensen for Generation Mining Limiteds 7,1 millioner gram. Palladium-ekvivalent maratoninnskudd. Siena har også Clayton Valley Deep Basin Lithium Project i Clayton Valley, den eneste litiumsaltvannsbasen i produksjon i Nord-Amerika, rett ved siden av Alemarley Corps Silver Peak Deposit og Tesla Motors Inc. Gigafactory. Ledelsen advarer om at tidligere beslutninger eller funn om eiendommer i nærheten av Sienna ikke nødvendigvis er en indikasjon på tilstedeværelsen av mineralisering i selskapets eiendommer.

Hvis du vil bli lagt til Siennas e-postliste, kan du sende en e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se det. For informasjon eller bli med på vår Twitter-konto -Kina kilder.

