Sikkerhet ved kostholdsukker: utkast til mening åpen for offentlig konsultasjon

EFSA ekspertpanel på ernæring har fullført sin foreløpige vurdering av sikkerheten til diettsukker etter en grundig vitenskapelig gjennomgang.

Valeriu Curtui, sjef for EFSAs ernæringsenhet, sa: “Dette har vært en enorm utfordrende jobb så langt, med evaluering av mer enn 30 000 publikasjoner. Våre eksperter og ansatte har gjort en enorm innsats for å komme til dette punktet og har til enhver tid brukt de høyeste standarder for vitenskapelig strenghet. “

TIL Offentlig konsultasjon fra i dag vil den løpe til 30. september, og EFSA vil holde et offentlig møte for å diskutere uttalelsesutkastet 21. september.

Vitenskapelige råd, ikke politiske anbefalinger eller kostholdsretningslinjer

“Den ekstra vitenskapelige innsikten og dataene vi får fra konsultasjonene, bidrar til å styrke våre vitenskapelige vurderinger, og vi oppmuntrer og ønsker dem velkommen,” sa Dr. Curtui.

“Samtidig understreker vi overfor våre partnere og interessenter at dette utkastet bare vurderer vitenskapelig bevis og ikke utgjør fremtidige politiske anbefalinger eller retningslinjer for folkehelse. Dette er nasjonale folkehelsemyndigheters og internasjonale organisasjoners ansvar. “

En forespørsel fra fem nordiske land

Fem europeiske land (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) ba EFSA om å oppdatere en 2010-vurdering og gjennomgå den nyeste vitenskapelige litteraturen om koblingene mellom forbruk sukker og forskjellige sykdommer, for eksempel fedme, type II diabetes, hjerte- og karsykdommer, urinsyregikt, tannråte.

Linda Granlund, direktør for divisjonen for forebygging og folkehelse i Helsedirektoratet, sa: “Som et av de fem søkerlandene ønsker Helsedirektoratet velkommen offentlig konsultasjon fra EFSA om utkastet vitenskapelig mening . Vi oppfordrer ernæringseksperter i Norge og andre steder til å kommentere dette utkastet for å hjelpe EFSA-forskere med å fullføre denne viktige gjennomgangen. Vi vil bruke de omfattende vitenskapelige funnene til å oppdatere våre matbaserte kostholdsretningslinjer etter at gjennomgangen er avsluttet. “

Utkast til konklusjoner

Søknadsland spurte spesifikt om det ville være mulig å etablere et vitenskapsbasert avskjæringspunkt, kalt ‘ tålelig øvre inntaksnivå ‘(UL) for næringsstoffer – for totalt diett sukker, under hvilket forbruk ikke ville forårsake helseproblemer. Etter å ha gjennomgått mer enn 30 000 publikasjoner, konkluderte forskerne foreløpig med at det ikke er mulig å etablere et terskel . (Se sammendraget vårt ‘EFSA forklarer’ for en forklaring på dette resultatet.)

Meningen bekrefter, med tilhørende grad av sikkerhet, ulike koblinger mellom inntak av forskjellige kategorier sukker og risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer og tannkaries. Denne informasjonen er ment å hjelpe EU-landene med å sette mål for befolkninger og / eller anbefalinger for mennesker i deres land.

Utkastet til uttalelse inkluderer en EU-bred inntaksmodell for å estimere forbruket av sukker i dietten land etter land, og et mer detaljert bilde av hovedkategoriene av matvarer som bidrar til inntaket av sukker i dietten.

