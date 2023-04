Sikkerheten til nettstedet ditt

Nettstedsikkerhet har blitt en prioritet for bedrifter. Hvis angrepene virket som en historie inntil for kort tid siden, er det ikke i dag. Det er enkle handlinger som å øke bevisstheten blant ansatte i selskapet, uavhengig av størrelsen, for å vedta passende oppførsel, reflektere oppstrøms i valg av passord, forhindre tilgang til sosiale nettverk fra selskapets e-postboks. Vær oppmerksom på noen tips som lar deg unngå problemer

Sikre nettstedet på HTTPS

I kolonnen HTTPS sikker tilkobling Dette er nesten obligatorisk hvis du ikke ønsker å miste en god del av trafikken før internettbrukeren i det hele tatt kommer inn på nettstedet ditt. De fleste nettlesere advarer om lenker til HTTP-nettsteder og merker dem som «usikre». Denne typen sikkerhet gjør det mulig å gi garantier til dine internettbrukere for å administrere deres personlige data, noe som er høyt verdsatt av søkemotorer. Denne typen lenker sikrer at hvis han sender deg bankopplysningene sine, kan de ikke avsløres eller avskjæres av tredjeparter.

Over 1900 cybersikkerhetssårbarheter i 2023

Insurance Alliance anslår at CVE-er vil fortsette å øke gjennom 2023. Dette resulterte i 1900 vanlige sårbarheter og eksponeringer (kalt CVE-er), inkludert 270 alvorlige defekter og 155 kritiske. Med en økning på 13 % sammenlignet med 2022, viser disse anslagene at cyberangrep ikke stopper. For å komme frem til disse tallene, stolte forsikringsselskapet på 10 års garanti- og kravdata, internettanalyse, dets globale nettverk og analyser av mer enn 5,2 milliarder IP-adresser. Han observerte også 22 000 cyberangrep for å bedre forstå teknikkene som ble brukt. Det er bemerkelsesverdig at 94 % av selskapene hadde skannet året før «Minst én ukryptert tjeneste må være eksponert for Internett «Sårbarheten kommer hovedsakelig fra eldre protokoller som Remote Desktop Protocol (RDP) og noen svært kompromitterte databaser.

Implementere GDPR-forpliktelser

GDPR gir beskyttelse til internettbrukere og for å nå dette målet pålegger den forpliktelser på selskaper. Disse inkluderer å informere kundene dine om deres rettigheter til tilgang, retting, innsigelse og sletting av informasjon du har samlet inn eller som du kan samle inn. Det tvinger organisasjoner til å sikre sikkerheten til informasjonssystemene. På den ene siden må du sørge for konfidensialiteten til dataene, og på den andre siden må du spesifisere oppbevaringsperioden for dataene.

Videre er du forpliktet til å rapportere bruk av informasjonskapsler eller andre sporstoffer på enhetene som brukes av Internett-brukere (datamaskin, nettbrett, smarttelefon, etc.). Takket være dem kan du få tilgang til konfidensiell informasjon (surfing, reise og visnings- eller forbruksvaner). Avhengig av tilfellet kan det hende du må informere Internett-brukeren om at den eksisterer eller be om samtykke fra ham.