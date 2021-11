Silco, prochain-mester LoL? – Breakflip

I Arkansas, i Netflix-serien, kan vi finne mange karakterer inkludert Silco, men vil han bli den neste mesteren i League of Legends?

I denne serien vil vi oppdage barndommen og livene til forskjellige kjente karakterer League of Legends, Men andre karakterer som ennå ikke har dukket opp i spillet, og dette er spesielt tilfelle Silco. Noen spillere lurer på om han vil være en spillbar karakter i fremtiden, og for øyeblikket har utviklerne ikke gitt noen informasjon om denne saken.

Vil Silco snart være en spillbar karakter i League of Legends?

Hvis du ser etter en rolle som Silco kan spille i LoL, OK Vi vet ikke på dette tidspunktet Siden det ikke er noen lekkasje eller offisiell informasjon i denne saken fra utviklerne. Imidlertid på noen Reddit (Bevis) Observert Det er mange likheter mellom denne karakteren og Singate-mesteren Betydelig Veldig likt ansikt og kroppsbygning, Men også det faktum at de holder Begge venstre øyne er skadet Og forandret seg. Tilsynelatende er alle disse teorier og ingen offisiell informasjon er gitt.

Mens du venter på å finne ut om Silco er den neste spillbare mesteren i League of Legends, ikke glem detArcane starter denne søndagen 7. november kl. 09:01 med kapittel 1 til 3 På Netflix. Til slutt minner vi deg om at episode 1 vil være tilgjengelig 7. november kl. 03.00 og vil være tilgjengelig gratis på Twitch Channel. RiotGamesFR (Bevis) Og Twitch Drops er tilgjengelige, Men for å nyte den må du se episoden og koble til Twitch- og Riot Games-kontoen din.

