Silicon Valley-konkurs: Hvem er Peter Thiel, milliardæren som ville ha fremskyndet SVBs fall?

SVBs fall forteller også en viss Silicon Valley-historie. En av karakterene i denne historien har de siste tiårene hatt en sentral rolle i utviklingen av denne polen i de teknologiske industrien. Denne mannen snakker vi imidlertid veldig lite om. dets navn Peter Thiel. Denne tysk-newzealandske amerikanske milliardæren er opphavet til Paypal, et elektronisk betalingssystem, med Elon Musk. Men raskt ble Peter Thiel den såkalte «kapitalistisk prosjekt»en risikokapitalist.

I 2004 hadde han en veldig vakker nese: han møtte en student ved navn Mark Zuckerberg. Jeg låner ham 500 000 dollar for å lansere den gode ideen hans. Peter Thiel er Den første investoren på Facebook. Så legger han ballene i den Airbnbi X mellomrom…

I kjølvannet av 11. september-angrepene skapte han Palantir Technologies, et skyggefullt stordataovervåkingsselskap, finansiert av CIAs risikokapitalfond. Brukt av etterretningstjenestene i mange land, og mistenkt for å være den utpekte CIA.

Peter Thiel er en konservativ, transhumanist. var konsulent til Donald Trump. Han kom inn i politikken med det republikanske partiet. Han er en Silicon Valley-teoretiker, med enorm innflytelse.

Mange amerikanske journalister lurer på om ikke Peter Thiel var gnisten som tente kruttet i SVBs konkurs. dette er Oppdager økonomiske medier bloomberg. Peter Thiel eier et investeringsfond kalt Funders Fund. I forrige uke lanserte dette fondet en oppfordring om å investere fra partnere, slik at de kan finansiere et selskap de tror på. Men overraskende blir ikke pengene overført. Peter Thiels selskap føler problemer og bestemmer seg for å ta ut millioner av dollar som er satt inn i banken. På sin side la en CNN-journalist ned at Peter Thiel oppførte seg på denne måten «Dødskysset» i banken. For hvis Peter Thiel trekker ut kapitalen sin, gjør alle aksjonærene, lederne av høyteknologiske startups, det.