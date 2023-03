Silicon Valley-konkurs og Credit Suisse-kollaps: Bør vi frykte smittepåvirkning? | verden

Kan Credit Suisses problemer føre til total kollaps?

Jeg har sagt i årevis at denne banken er roten til alt som er galt med banknæringen. I januar fikk vi vite at Credit Suisse forhåndsbetalte bonuser til sine toppbankfolk. Jeg har aldri hørt noe lignende før. Vanligvis får du en bonus på slutten av året hvis du presterer bra. I tillegg er disse bonusene begrenset i Europa. Hos Credit Suisse betales bonuser på forhånd for å hindre de beste bankfolkene i å migrere andre steder. Denne banken har vært på randen av kollaps en stund nå.

Bør vi forvente en snøballeffekt? Er det sannsynlig at lignende vanskeligheter vil påvirke andre banker?

Det er dette vi frykter i dag. Det finansielle systemet fungerer så lenge det er tillit til finansinstitusjoner, som banker. Hvis hun forsvinner på et tidspunkt…

Men man har lært lærdommen fra 2008. Å la en bank falle kan føre til svært store problemer. Sentralbankene i Europa er nå mer forsiktige. De tør ikke la en storbank falle. Det er synd, for til syvende og sist er det vi alle som betaler regningen, men det bidrar til å unngå en dominoeffekt.

Et annet positivt element er at regelverket er blitt strengere. For eksempel er sentralbanker pålagt å holde mer kapital og betale lavere utbytte. Du trenger ikke være for raus når det kommer til kreditt heller. I Belgia er det ikke mulig å få boliglån i 30 år. Det sier nasjonalbanken. Alle disse tiltakene som er tatt siden 2008 har i stor grad styrket kapitalen til europeiske banker. READ Vær forsiktig, en ny svindel blir generert i parkeringsautomatene

Så vi trenger ikke å bekymre oss for stabiliteten til bankene våre?

Det kontrolleres på en tilstrekkelig streng måte. Det ville vært annerledes om det var lavkonjunktur nå og selskaper gikk konkurs. Men antallet konkurser er fortsatt svært lavt. Bankene våre er ikke så dumme, som Silicon Valley Bank og Credit Suisse, at de gir kreditt til selskaper som aldri har gått med overskudd. Credit Suisse finansierer alt som ikke er tillatt. Hos oss går ikke bankene samme veien.

Hva med utviklingen i aksjemarkedene de kommende dagene?

Jeg vet ikke, Warren Buffett vet ikke, ingen vet. Oppsiden er at rentehevingen er over. Vi antok alle, meg selv inkludert, at de ville øke mer. Dette vil ikke skje i det hele tatt. For selskaper med høy gjeld er dette en god ting. Det samme gjelder regjeringer. Året hadde startet veldig bra. Innen seks uker hadde vi ett års utbytte. Det er fornuftig at aksjemarkedet går ned akkurat nå. Selv uten Credit Suisse ville det ha vært et motiv.»

