Den Norske Samiske Forening vant valget i tross for sin viktigste rival, velgerne i Nord -Kalot.

Samebanen har vært en ledende kraft i samepolitikken i flere tiår, og ble det største partiet igjen i denne ukens valg.

Foreningen, som er aktivt involvert i samisk kulturelt og frivillig arbeid, vant valget med mer enn 31 prosent av stemmene, ifølge tall fra NRK. Forestilling.

Silje Karine Muvodka, president i foreningen, er nå ansvarlig for parlamentarisk forsamling, Chamediki. Muvodka har lang politisk erfaring og var tidligere medlem av parlamentets eksekutivkomité.

Under valgkampen, Moodka Advarsel Hun talte også mot “kreftene som opererer mot samiske rettigheter” og motstanden mot nye næringer som vindparker og syindustrien.

Samebanen har vært en ledende kraft i samepolitikken i flere tiår, og ble det største partiet igjen i denne ukens valg.

Foreningen, som er aktivt involvert i samisk kulturelt og frivillig arbeid, vant valget med mer enn 31 prosent av stemmene, ifølge tall fra NRK. Forestilling.

Advarsel mot styrker Mot samiske rettigheter

Silje Karine Muvodka, president i foreningen, er nå ansvarlig for parlamentarisk forsamling, Chamediki. Muvodka har lang politisk erfaring og var tidligere medlem av parlamentets eksekutivkomité.

Under valgkampen, Moodka Advarsel Hun talte også mot “kreftene som opererer mot samiske rettigheter” og motstanden mot nye næringer som vindparker og syindustrien.

Men avstemningen kom ikke uten en stor konkurranse fra folket i Nord -Calcutta, som nå dobler antallet parlamentsmedlemmer. Partiet fikk mer enn 16 prosent av stemmene og åtte medlemmer i forsamlingen med 39 medlemmer.

Grunnlagt i 2005 av folket i Nord -Calcutta og ledes i dag av Doreen Bacon Cowan. Under valgkampen uttrykte Cowan sitt partis ønske om den liberale regelen for motorbevegelsen over store og sårbare områder i regionen og motstand mot den utvidede beskyttelsen av lokale land.

“De fleste vet at vi ikke ønsker ytterligere beskyttelse av landområder uten samtykke fra lokalbefolkningen, og at bærekraftig bruk av naturen er den beste beskyttelsen,” sa han i et valg. Anke.

Somediki er representativt organ for urfolkene i det samiske i Norge. Det fungerer som en institusjon for kulturell autonomi for stammesamene, og dets 39 medlemmer velges ved direkte avstemning fra 7 valgkretser hvert fjerde år.

Siden 2017 har Ailey Cascidalo vært styreleder.

Relaterte historier fra Nord:

Canada: Urbefolkning blant CBC News som debatterer kanadiske engelske føderale ledere

Grønland: Grønlands nøkkelrolle i Arktisk råd er et viktig signal til det internasjonale samfunnet

Norge: Norge får ny regjering ettersom velgerne vender seg til en sterk venstre, The Independent Parents Observer

forente stater: Alaska Public Media Biden-administrasjonen skal gjennomgå Trumps plan om å åpne det meste av NPR-A for oljeutvikling