Simon Muxtors skip for å levere W2W-tjenester

Den norske sjømannen Simon Muxtor Shipping har nylig vunnet en kontrakt med Equine for Service Operation Ship (SOV) -tjenester for Hywind Tampon Floating Wind Farm Project i Norge.

88 megawatt Hyundai Tampon, Norge, Snorrey A og B, og Gulbox A, B og C, verdens største flytende vindkraftverk bygget på en gang.

Som en del av SOV-avtalen med Equine, vil Simon Muxtor opprettholde sitt 2014-bygget Stirl Server-skip, som ifølge eieren opererte flere tusen vellykkede W2Ws [walk to work] Og kranoperasjoner ved forskjellige vindparker i Nordsjø-regionen.

Avtalen starter i andre kvartal 2022 med en forventet periode på 150 dager og opsjoner.

“Denne avtalen er viktig for Maxster fordi den er en av de første SOV-avtalene for å betjene flytende vindturbiner, så det er gjort ytterligere hensyn til å håndtere kapasiteten mellom de to bevegelige målene. Dette prosjektet er det første SOV / W2W-prosjektet for Møkster i NCS. , “sa skipsrederen.