Simon Yates vant den tøffe etappen av Zero

For et skritt! Profil lovet, men ikke mye. Under Giros 14. runde viste Simon Yates at han var sterk nok til å vinne alene. Richard Carabas er den nye totallederen fordi mange favoritter er bortkastet tid.

Flyttingen var forventet, den oppfylte alle løftene, og mange flere. Med en veldig robust profil kan du erstatte disse kortene på 14. nivå i Italia-turen. Hun gjorde.

Fra begynnelsen av scenen, Matthew Van der Boyle (Alpecin-Fenix) prøvde lykken og fikk et lite forsprang, men ingen fulgte etter. Så begynner en uleselig scene. Det går i alle retninger, pauser skjer, Simon Yates (BikeExchange-Jayco) En av rytterne prøver å komme seg ut, men den gjør ingenting.

Til slutt klarer en liten gruppe å reise, Sylvain Monique (Lotto-Soutal) En av dem. Bak laget INEOS grenaderer Richard Carbas Han henter gjenstandene, men Bora-Hanskrohe leder an før avskjed.

Det tyske laget gjør en fantastisk jobb og blåser Peloton over alt. Mange favoritter, inkludert Joao Almeida (UAE Team Emirates) sitter fast, akkurat som det William Martin (Cofitis) og Alejandro Valverde (Filmstjerne). Hvis portugiseren kom tilbake, ville det aldri blitt det samme for de to andre.

Rundt tretti kilometer fra slutt ble angrepene på favorittgruppen mangedoblet, og til slutt gjorde Carapas et skarpt angrep på den rosa trøya. Juan Pedro Lopez (Trek-Sekafredo) La de andre favorittene slippe.

I denne gruppen er ikke avtalen den beste. Almada leder jakten før han blir løslatt Bellow-Bilbov (Victorius av Bahrain) og komponert av Bora-Hungroshe-duoenEmmanuel Buchman Og Jay Hindley. Mer passende foran utvider Carapaz gapet.

I den siste stigningen, Vincenzo Nibali (Astana Qazakstan) begynner opprør med Hindley. Yates prøver å følge etter når andre favoritter mislykkes. Tre av følgerne går tilbake til Carabas, og de resterende kandidatene går godt og vel tretti sekunder, 13 kilometer fra scenen.

Når han krysser under banneret i fem kilometer, isolerer Yates seg foran og forlater sine tre adskilte kamerater, som han aldri fanger. Storbritannia vant denne fjortende etappen femten sekunder tidligere enn Hindley og Carabas. Den ecuadorianske spilleren brukte eksplosjonen til Lopez for å plukke opp lederens rosa trøye.