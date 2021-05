Singapore overgår Hong Kong som Asias mest fleksible økonomi: FM Global

2021-utgaven av FM Global Resilience Index viser at Singapore har gått forbi Hong Kong som Asias mest økonomisk motstandsdyktige land, mens gapet mellom mer motstandsdyktige og mindre motstandsdyktige regioner har fortsatt å vokse.

FM Global har uttrykt en viss bekymring for dette økende gapet ettersom økonomier søker å komme seg og tilpasse seg forsyningskjeder for flere markeder og forfølge vekstmuligheter.

I tillegg til å være det mest motstandsdyktige landet i Asia, ble Singapore også rangert som den største motoren i regionen, og klatret 10 steder til 12. totalt sett på grunn av inkluderingen av nye jordskjelvdata inkludert i 2021-indeksberegningene.

I mellomtiden gled Hong Kong 7 plasser, fra 19 til 26 i indeksen på grunn av økt politisk risiko på grunn av politiske spenninger.

Kina, som er delt av indeksen i tre regioner på grunn av ulik eksponering for naturfarer som vind, flom og jordskjelv, så at de sentrale og vestlige delene av landet falt 6 poeng fra 65 til 71 på grunn av økt eksponering for jordskjelv.

Andre steder i regionen fortsetter den relative motstandskraften til land og territorier å svekkes, med Thailand (70.), Indonesia (82.), Filippinene (89.) og Vietnam (96.) som fyller alle plassene i den nederste halvdelen av indeksen.

”Ettersom risikolandskapet i regionen blir mer komplekst, er det avgjørende for selskaper som opererer i flere markeder å opprettholde bevissthet om risikodrivere i deres forsyningskjeder for å forberede seg på uventede forretningsforstyrrelser,” sa Tan Hyunhong, visepresident for FM Global Asia. .

“ Nylige hendelser i Myanmar og Suez-kanalen viser at risikoen ikke er jevnt fordelt, ettersom sårbarheten i et land kan være kostbar forretningsforstyrrelse for et annet land, så det er viktig å forstå virkningen på distribuerte forsyningskjeder og regionale eiendomsmidler på grunn av de økende truslene som følger av klimaendringene. Og i økende grad cyberangrep. “

“Når du ser på mønsteret av globale hendelser, er det ikke vanskelig å forvente en stor innvirkning på forsyningskjeden i Asia i nær fremtid,” la Tan til. “En sterk økonomisk gjenoppretting må bygge motstandsdyktighet fra begynnelsen, fordi, som regionens motstandsdyktighet viser, er turbulens et spørsmål om tid, ikke hvis. De som kommer videre i en sterkere tilstand vil være de som har klart å eksponere for kjente og ukjente risikoer. mer effektivt. ”

Utenfor Asia har Danmark blitt rangert som det mest motstandsdyktige landet, og steg fra tredje i fjorårets indeks til sin første rangering noensinne, og støter inn i Norge, som har rangert først i indeksen de siste årene, til andre.

Luxembourg er blant de tre beste landene for bedriftens motstandskraft generelt, med Vest-Europa rangert 9 av topp 10. USA er det eneste unntaket, da det ble nummer ni som i fjor.

Ukraina hadde den største økningen i indeksen, og hoppet fra 84 til 63 basert på forbedret motstandskraft på flere målinger, inkludert produktivitet, oljeintensitet, eksponering for naturlige farer, latent cyberrisiko og kontroll over korrupsjon.

Sultanatet i Oman var verst, og falt fra 57 til 69 på grunn av en kraftig nedgang i produktivitet og oljeintensitet.