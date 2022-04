Sinne eller forvirring

French Weekly Magazine Editors» Association (SDR). Marianne Han var sint mot å endre forsiden i siste liten. SDR fordømmer «avbrudd» Av en partner. Denne onsdagen 20. april nektet redaksjonssjef Natacha Polony en versjon.

Lærersamfunnet fordømmer «Et enestående angrep på dens uavhengighet «. Han sier at den tsjekkiske milliardæren Daniel Kredinsky, en stor bidragsyter til ukebladet, grep inn for å endre forsiden til bladet sist torsdag.

Den første utgaven av den første siden inneholdt utseendet til Emmanuel Macron og Marine Le Pen. Under sjefens øyne, «… eller forvirring?» Under det et sekund. Denne setningen er slutten «Til tross for sinne … unngå forvirringen.»

Ifølge Redaktørforeningen Marianne«Det første innholdet som vises på denne første siden ble etablert etter to høyskolemøter som involverte administrasjonen og hele redaksjonen. […] Det var en klar konsensus blant våre lesere om å trekke den virkelige forskjellen mellom de to kandidatene uten å diktere deres oppførsel «,» sa han. Stoler på SDR.

Presseadministrasjonen ble tvunget til å reagere offentlig. I et brev lagt ut på Twitter, mener regissør Natasha Poloni at det er tittelen på den endelige utgaven.Oversetter en avis som leser om den politiske situasjonen i Frankrike, laget i en avisredaksjon.»

«Men mens jeg fokuserte på viljen til CMI-teamet, bestemte jeg meg for å lytte til alle følelsene som utgjør redaksjonen. [appartenant à Daniel Kretinsky] Ikke la noen klarhet om statusen til vårt ukeblad «, Sier Natacha Polony.

L’OBS media minner om at den tsjekkiske milliardæren Daniel Kretinsky har gått inn i hovedstaden til store franske medier siden 2018 og kontrollert uken. Marianne Gjennom CMI France, et datterselskap av Czech Media Invest (CMI). Mannen ønsket ikke å reagere.