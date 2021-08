Sinne når bildet viser en nesten tom redningsflytur som forlater Kabul

En tidligere Royal Marine advarte om at “folk vil bli etterlatt” i Afghanistan, etter å ha delt et bilde av den nesten tomme redningsflukten som tok kona hjem.

Paul Farthing, som driver dyrevelferden Nowzad, har jobbet for å redde kona, dusinvis av ansatte og deres familier siden Taliban kom tilbake til makten i forrige uke.

Torsdag kveld twitret han at kona Kaisa var om bord i et fly som flyr til hjemlandet sitt, men sa at flyets hundrevis av seter var tomme til tross for tusenvis av afghanere som var desperate etter å rømme fra Kabul.

“Kaisa er på vei hjem! MEN dette flyet er tomt … skandaløst da tusenvis venter utenfor #Kabul -flyplassen som blir knust fordi de ikke kan komme inn. Dessverre vil folk bli igjen når dette oppdraget er over, ettersom vi IKKE KAN gjøre det riktig, “la han ut på Twitter, inkludert en foto av innsiden av flyet og dets rader og rader med tomme seter.

Farthing fortalte Sky News at han og kona hadde bestemt seg for å trodse gatene i Kabul om natten for å nå sikkerheten til flyplassen, den eneste delen av Afghanistan som fremdeles er kontrollert av vestlige styrker.

Dette skyldtes det faktum at det hadde blitt umulig å komme inn på flyplassen i løpet av dagen på grunn av at tusenvis av afghanere stappet portene og prøvde å tvinge seg gjennom de amerikanske og britiske troppene som voktet rullebanene.

“Å gå om natten har åpenbart sine egne farer: det var valget mellom to onder og heldigvis var det verdt det,” sa han.

Farthing, som tidligere hadde lovet å ikke forlate landet før personalet og pårørende er trygge, sa at flyvningene tok av “uansett om de er fulle eller ikke”, og la til: “Vi kommer til å etterlate folk, som er en absolutt faktum “.

Ubekreftede rapporter fra Kabul har antydet at Taliban-krigere allerede søker dør-til-dør etter lokalbefolkningen som jobbet med vestlige styrker eller hvis veldedige organisasjoner motsatte gruppens strenge og fundamentalistiske islam.

Til tross for at talsmennene for de militante insisterte på at det ikke ville bli noen gjengjeldelse, rapporterte den tyske kringkasteren DW at Taliban -våpenmenn som lette etter en av deres afghanske journalister skjøt flere medlemmer av familien hans, drepte en og skadet en annen., I Kabul. Journalisten har allerede rømt til Tyskland.

Forsvarsminister Ben Wallace har insistert på at Storbritannia bruker all ledig plass på hver flytur og prøvde å sikre at “ikke et eneste sete er bortkastet.”

Imidlertid rapporteres det at mange av flyene som forlater Kabul forlater Afghanistan med dusinvis, om ikke hundrevis av tomme seter.

Et tysk fly som kan bære 150 skal ha tatt av med bare syv mennesker om bord.

En talsperson for regjeringen sa tidligere: “Whitehall -avdelinger har de siste dagene og ukene jobbet intensivt på alle nivåer med situasjonen i Afghanistan.

“Takket være denne innsatsen har vi flyttet over 2000 afghanere til Storbritannia siden juni, evakuert over 400 britiske statsborgere og deres familier på RAF -flyvninger siden søndag og etablert en av de mest sjenerøse asylplanene i britisk historie”.