Sint ‘folkemorder’ løslatt som dårlig siciliansk mafioso | Italia

En av de verste morderne på den sicilianske mafiaen, antatt å ha drept mer enn 100 mennesker, ble løslatt fra fengsel etter 25 år.

Giovanni Falcone, 64, med tilnavnet “Grisen” eller “U-ScanCristiani” (folkedrapsmann) som startet eksplosivene, er nå en fri mann. Den 11 år gamle gutten ble også beordret kvelet og kroppen sin oppløst i syre.

Nyheten mandag utløste kø Italia, Løslatelsen av den tidligere Cosa Nostra-drapsmannen ble forventet ved lov og om nødvendig. I 2000 bestemte Bruska seg for å samarbeide med påtalemyndigheter, noe som resulterte i redusert straff.

Bruska, høyre mann til supersjef Tota Raina, døde i fengsel i 2017. Bruska ble arrestert i mai 1996 og dømt til livsvarig fengsel for mer enn 100 drap.

Hans løslatelse har forårsaket foruroligelse blant slektninger til ofre for Cosa Nostra og politikere som hevder at Brusca aldri viste reelle bevis på omvendelse for sine grusomheter.

“På menneskelig nivå er dette en smertefull nyhet for meg. Men loven om å redusere straffene for mafiasamarbeid er en lov som min bror ønsket, så det må respekteres,” sa Giovanni Balcons søster, Maria Balcon, til ANSA. Jeg håper å være årvåken. “

Bruskas avsløringer førte til arrestasjonen av drapsmennene og mange Cosa Nostra-sjefer, men publikum og spesielt pårørende til ofrene kjempet for å tilgi hans grusomheter.

I 1996 ble en politibetjent ved navn Luciano Traina arrestert i en villa i provinsen Aguirre. Traina er broren til en medoffiser som ble drept av Cosa Nostra.

“Jeg vil aldri glemme utseendet på ansiktet hans da vi arresterte ham,” sa Traina til Republica. “Jeg vil aldri tilgi ham. Fordi jeg ikke tror at Brusca ennå ikke har fortalt hele sannheten. ”

“Det er et slag i magen, det får deg til å puste,” sa Det sentrale venstre demokratiske partileder Enrico Letta til Rtl 102,5 tirsdag.

“Etter 25 år i fengsel er mafiasjefen Giovanni Bruska en fri mann. Dette er ikke ‘rettferdigheten’ som italienerne fortjener, “sa Matteo Salvini, leder for det høyreekstreme ligapartiet.