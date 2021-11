Sint på Instagram? Her er raseriet

Introduserer en ny funksjon som tar sikte på å koble brukere og utviklere av sosiale nettverk.

Shake Shake

Rage Shake er, som navnet tilsier, Du rister på telefonen når du er sint. Gest som alle allerede har gjort minst én gang, men fra nå av vil det være nyttig.

Faktisk, Instagram oppdager bevegelse og spør brukerne hva deres problem er. Som Adam Moseri, lederen av det sosiale nettverket, forklarer, kan det hende at en historie ikke lastes inn, at lyd ikke er tilgjengelig, eller at en utgivelse ikke blir publisert. Uansett årsakFor å øke problemet har du muligheten til å forklare det for utviklerne.

“Du kan forklare nøyaktig hva som skjedde, hvordan du havnet i denne situasjonen, alle følelsene og følelsene du har, og vi vil be noen om å se nærmere på det.”, kunngjør administrerende direktør.

Nok Unngå å leke med smarttelefonen din i raseri Tvers over rommet…