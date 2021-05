Sir Alex Ferguson: Tidligere Man UTD-manager ‘takknemlig’ for ekstra år etter hjerneblødning

Sir Alex Ferguson – Jeg var bekymret for at jeg hadde mistet hukommelsen og talen

Sir Alex Ferguson sier at han har vært “takknemlig i tre år til.” Hjerneblødning i 2018.

Den legendariske tidligere Manchester United-sjefen har gitt sin godkjennelse før han ga ut en ny film om livet hans denne måneden.

Regissert av sønnen Jason, ‘Sir Alex Ferguson: Never Give In’, beskriver reisen sin på og utenfor banen, støtten til familien og hans utvinning fra helseskrekken.

79 år gamle Scotsman tror publikum vil bli “veldig forskrekket” av måten han fremstår i dokumentaren.

“De er ikke sånn som leder, han er en annen fyr, han er menneskelig,” kan de si. “

Et omfattende og sjeldent intervju med BBC Sport på Fergusons Old Trafford

Han var “redd” for å miste hukommelsen og stemmen etter sin ødeleggende hjerneblødning, og avslørte at han var “veldig heldig” å være i live.

Han forklarte sin motstand mot den nylige mislykkede planen for den forseglede europeiske ‘Super League’, og sa: “Den virkelige grunnen til fotball er at den lille gutten kan klatre på toppen av Everest … vi kan ikke gjøre uten den.”

Han berømmet den nylige manager som prøvde å erstatte ham i Manchester United, med sin tidligere spiller Ole Gunner Solskager “for å gi unge spillere en sjanse … han presterte så bra”, og fremhevet Pep Cardiola og J ஜூ rgen Klopps “driver”.

Han håpet at han fremdeles ville lykkes hvis han klarte seg i dag, men nåværende spillere er “veldig skjøre, de trenger mer pleie … dette har blitt et mye tryggere liv i våre dager”, og sosiale medier er et “forferdelig problem”

Han fortalte Manchester United-spissen Marcus Rashford at han var “veldig stolt” av den gratis skolelunsjkampanjen.

‘Redd’

Ferguson, som trakk seg fra ledelsen i 2013, gjennomgikk akuttoperasjon for hjerneblødningen 5. mai 2018 og var på intensivbehandling i flere dager.

Filmen, som skal vises på kino og Amazon Prime, begynner med lyden av Jason’s 999-samtale etter at faren hans ble syk hjemme.

“Jeg prøvde å komme meg ut av sengen min og kollapset,” sa Ferguson.

“Jeg var så heldig fordi jeg falt mot et skostativ, og alle skoene falt ut og ga lyd, Kathy var nede.

“Hun kom opp og satte meg mot veggen, og det var det siste jeg husker.”

Etter hans handling sa Ferguson at hans største frykt var å miste hukommelsen.

«Jeg har alltid trodd på det, og da var mine to barnebarn med meg, og plutselig sluttet jeg å snakke, og jeg kunne ikke si et ord.

“På den tiden var jeg litt redd for å være ærlig med deg.

“Hva skal jeg gjøre nå? Du kan ikke snakke, minnet mitt er borte?” Så begynte logopeden, han var fantastisk, jeg fikk skrive ned alle navnene på familien min, alle navnene på soldatene mine, og så kom det tilbake omtrent 10 dager senere.

“Gjennom hele mitt liv har jeg beundret NHS. Det er ikke noe annet med den opplevelsen. De var fantastiske, og jeg er virkelig i gjeld til dem.”

På spørsmål om hvordan testen forandret ham, svarte Ferguson: “Jeg tar ikke ting for seriøst når jeg vet at du er sårbar … Hvis jeg drar i morgen, vil jeg ha tre års takknemlighet til. Det har vært en følelse for meg en stund nå. “

‘Mitt stolteste øyeblikk’

Da Fergusons arbeiderklasseidentitet og Glasgow-røtter er sentrale i filmen, leder han en treningsmarsj i Glasgow på 1960-tallet med tidligere usete scener der skipsbyggere streiker og krever høyere lønn.

“Da Jason kom til meg med klippet … det var fantastisk,” sa han.

“Jeg sa” Hvor fikk du det? ” På den tiden var det mitt stolteste øyeblikk fordi de som trente i disse dager ikke fikk godt betalt … fordi de alltid bodde hos meg for å få de beste forholdene for dem.

“Det vil holde fast ved meg resten av livet mitt, for hvordan du vokste opp med deg, de viktige tingene din mor eller far lærte deg … din egen personlighet kan endres når du blir eldre. Men disse tingene er egentlig grunnlaget .

“Som en del av ledelsen har jeg aldri brukt refleksjon, jeg har alltid gledet meg til det.

“Så refleksjonen … er veldig kraftig for meg å tenke på noen av spillerne du hadde, og noen av suksessene og feilene.”

Sir Alex Ferguson i 1977 med kone Kathy og tvillingene Jason og Darren

Filmen, der Jason sier at han vil være det “mest personlige og intime” portrettet av farens liv, uttrykker Fergusons beundring for familien sin, og spesielt for kona, Lady Cathy.

“Ledelse er et offer, det betyr at du ikke har tid til familien, du ikke har tid til vennene dine,” sa han. “Jeg ønsket ikke å mislykkes, jeg kunne ikke mislykkes, så det var alltid en pådriver for meg. Jeg trengte en kone som kjente det igjen og levde med det. Det kunne ikke vært lettere for henne. Hun oppvokste gutter.”

‘Hver klubb skal ha den drømmen’

Ferguson har vunnet tre skotske Premier League-titler og European Cup Winners ‘Cup, blant andre trofeer, på åtte år med Aberdeen.

Deretter ble han den lengst serverende manager i Manchester Uniteds historie, og vant 38 pokaler på 26 og et halvt år, inkludert 13 Premier League-titler og to Champions League-pokaler.

Med mer enn 550 timer med innsamlet materiale til filmen kulminerer det i Champions League-finalen i 1999, da United scoret to ganger på stoppetid for å hevde den strålende seieren over Bayern München og fullføre Treble, etter å ha vunnet Premier League og FA Cup .

Champions League-finalen i 1999 var en av Fergusons største prestasjoner

Fremtiden for turneringen ble truet i forrige måned da 12 klubber, inkludert United, prøvde å starte European Super League

Den splittede plottet mislyktes, men provoserte opprør blant United-fans, med noen av dem som protesterte mot handlingene til Clauser-familien, klubbens hatefulle amerikanske eiere av Old Trafford.

Ferguson nektet å kommentere kontroversen rundt eiernes eller fansens motstand, men presiserte sin motstand mot den forseglede ‘Super League’ -ideen, ettersom tilgangen til velstående klubber er blokkert.

“Som spiller spilte jeg europeisk fotball for Rangers og Dunfermline,” sa han.

“Så som manager hentet jeg en provinsklubb Aberdeen og slo Real Madrid [1983 European Cup Winners Cup] Finale i Göteborg. Det er en provinsklubb som oppfyller drømmen.

“Hver klubb burde ha den drømmen om å oppnå det Aberdeen gjorde, så det er svaret.

“Du kan aldri glemme at den virkelige grunnen til fotball er å kunne bestige Mount Everest. Det er den beste måten jeg kan si det på. Vi kan egentlig ikke gjøre uten det.”

‘Personlighet’

På spørsmål om det ville være vanskelig å være manager i dagens kamp, ​​flyttet kraften mot spillerne og deres agenter, sa Ferguson: “Jeg personlig tror ikke det.

“Jeg tror jeg har noe å få meg et sted i livet, jeg er ikke stolt, men jeg tror at personligheten var bra for meg, jeg har motivasjon og sult og energi. Jeg ville at spillere i 60-årene skulle se energien min.

“Min erfaring de siste årene i United gjenspeiler det faktum at de er veldig skjøre og trenger mer pleie.

“Spillerne jeg har i Aberdeen og Manchester United er sterke, kraftige, og det er forandret fordi det har blitt et mye tryggere liv nå. Jeg er veldig heldig som har de spillerne jeg gjorde i mine tidligere dager.”

Han mottok også spesielle utmerkelser fra Liverpool-manager Jurgen Klopp og nye seriemestere Manchester City og Pep Cardiola.

Pep Guardiola leder Barcelona mot Sir Alex Fergusons Manchester United i Champions League-finalen i 2011

“Jeg tror det er unge mennesker med en motivasjon som du ser med Globe, sjåføren han hadde med seg til Liverpool, og Pep Cardiola med det arbeidet han har gjort … har et sted for de med rett legitimasjon og de riktige tingene.

“Jeg tar det de gjør i dag fordi du har sosiale medier, noe som er forferdelig for øyeblikket. Og du har rollen som agenter … det er flere hindringer. Men de gode vil finne en vei.”

Kudos til Soulscare

Sir Alex Ferguson har ledet Ole Gunner Soulschair i 10 år i Manchester United

United har ikke vunnet en tittel siden Fergusons forrige sesong i 2012-13, og Soulscare er den første manageren som når topp fire i ligaen siden Scotts pensjonering. United er for øyeblikket nummer to i ligaen og til Europa League-finalen.

“Til tross for at han var en ung balanse, selv når han var på benken … noterte han treningsøkter. Han hadde et ønske om å være manager, og i en klubb som Manchester United, som er en beslutningskarriere, uten spørsmål.

“Det er spørsmål å stille hvis du ikke får resultater. Han får resultater, han har gjort det veldig bra. Og det viktigste for denne klubben er å introdusere unge mennesker, og han har gitt unge spillere en sjanse.

“Det vil alltid være grunnlaget for Manchester United, hva Matt Busby, Alex Ferguson og Ole gjør, unge, hvis de er gode nok, spill dem. Det har aldri vært noe problem i denne klubben.”

The International Rashford of the UK, 23, brukte nettstedet sitt til å kampanje for gratis skolemat i Storbritannia i løpet av ferien, og annen støtte til familier med lav inntekt førte til store endringer i regjeringspolitikken.

“Jeg ringte ham med en gang da han gjorde det han gjorde,” sa Ferguson. ”Jeg trodde det han gjorde var et eksempel for å gi en ung mann til alle andre i dette feltet. De fleste av de beste spillerne presterer veldig bra.

“Rashford Som ung mann var jeg veldig stolt av ham for det vi gjorde.

“Jeg tror alle var. Han er ikke tatt med seg. Han prøver fortsatt å gjøre jobben ærlig som du forventer av ham.”