Siri vil forstyrre helsedataene dine

Apple er i ferd med å gi ut den nye iOS 17.2-oppdateringen. Denne oppdateringen bringer en stor utvikling til Siri: den vil ha tilgang til brukerens helsedata.

I sin konstante søken etter å forbedre Siri, ruller Apple ut en stor oppdatering med iOS 17.2. Med mål om å ta Siri til nye høyder. Faktisk er denne oppgraderingen ledsaget av økt integrasjon med helseappen. Dette er et vendepunkt i byens historie.

For å sikre brukernes personvern begrenser Apple tilgangen til denne funksjonen til enheter som kan støtte Siri i «lokal» modus. Begunstigede vil være eiere av Apple Watch Series 9 og Ultra 2 som kjører WatchOS 10.2. For iPhone-brukere bør du sjekke om modellen er «natively» kompatibel med Siri. Dette handler selvsagt om de fleste iPhones.

Forbedre velvære

Nå kan brukere spørre Siri om ulike aspekter ved helsen deres. Spørsmål kan variere fra hjertefrekvens til mengden kalorier som forbrentes. Takket være dette kan brukere kommandere informasjon til Siri for å legge til direkte i helseappen. nok til å forbedre den generelle styringen av deres velvære.

Denne oppdateringen representerer en stor investering fra Apple i å perfeksjonere Siri, assistenten som kan være kilden for spesifikke helsespørsmål. Med iOS 17.2 viser Apple nok en gang sitt engasjement for innovasjon og skape nye opplevelser for brukere.

Som en påminnelse bør Apple gjøre iOS 17.2 og WatchOS 10.2-oppdateringer tilgjengelig neste uke.

