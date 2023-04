Siri ville integrere Dynamic Island

Ryktene om iOS 17 vokser, og avslører at Dynamic Island kan spille en uventet ny rolle. Den som ønsker Siri velkommen.

Siden lanseringen har Dynamic Island tilbudt snarveier for å kontrollere musikk, administrere telefonsamtaler, se kampresultater og mer. Men med iOS 17 kan interaksjon med Siri flyttes fra bunnen av skjermen til Dynamic Island for noen iPhones. Ifølge Analyst941 vil et langt trykk på låseknappen eller den tradisjonelle «Hey Siri» aktivere stemmeassistenten i Dynamic Island.

Analyst941 er ikke på sitt første forsøk. Faktisk har du allerede gitt mye informasjon om utformingen av iPhone 14 Pro. Denne informasjonen viste seg å være korrekt. Her er et konseptforslag for Siri-integrasjon:

en endelig avgjørelse

Apple tester for tiden denne nyheten internt. Cupertino-selskapet har ennå ikke bestemt seg for å integrere Siri i Dynamic Island, fordi det først må sørge for at denne tilnærmingen passer for alle. Hvis Siri ble tilbudt på Dynamic Island, ville det ikke påvirke iPhone-brukere uten Dynamic Island. Siri-utløseren vil alltid finne sted nederst på skjermen.

Dette ryktet vil bekrefte det faktum at Apple ønsker å tilby en mer avansert opplevelse med Dynamic Island. Andre rykter er at hele iPhone 15-serien bør få Dynamic Island, noe som betyr at du må droppe hakket for godt. Dette er gode nyheter for forbrukere som ikke ønsket å kjøpe «Pro»-modellene av iPhone 14-linjen.

