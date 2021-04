Sirkel K for å implementere betaling per plate-teknologi i hele nettverket ditt

LAVAL, Quebec – Alimentation Couche-Tard Inc. lanserte Pay by Plate betalingsteknologi i Sverige 22. april med planer om å rulle ut teknologien i Circle K detaljhandelsnettverk.

Pay by Plate tilbyr en friksjonsfri kundeopplevelse som lar dem betale for drivstoff gjennom signalgjenkjenning og en mobilapp.

Lanseringen markerer et viktig skritt i Circle Ks reise for å forbedre terrassetilbudet og sikre at det oppfyller behovene til fremtidige kunder, sa selskapet. Circle K er den første drivstoffforhandleren som introduserer teknologien til et komplett nasjonalt nettverk.

“På Circle K vet vi at dagens esplanade ikke er morgendagens esplanade, og vi er forpliktet til å utvikle esplanadeopplevelsen for våre kunder gjennom innovasjon. Behovet for endring og et skritt mot en opplevelse i den friksjonsfrie esplanaden er drevet av de klare endringene vi ser i forbrukeratferd, “sa Deb Hall Lefevre, Chief Information Officer i Circle K.” Som markedsledere tror vi det er vårt ansvar å fortsette å drive utviklingen av Esplanade og det praktiske detaljhandelsområdet og sørge for at vi tilpasser oss i dag for å møte fremtidens behov hos kundene våre. “

Couche-Tard testet Pay by Plate for første gang i utvalgte Circle K-butikker i Norge. Basert på kundens tilpasning til den nye, enkle drivstoffopplevelsen, planlegger selskapet å rulle den ut til større deler av Circle K-nettverket de neste årene.

Tjenesten krever ikke kort eller PIN-kode for å utføre transaksjoner. Kunder kjører ganske enkelt til samlingsstedet, fyller drivstoff og betaler for drivstoff i Circle K Easy Fuel-appen via gjenkjenning av lisens. Teknologien bak Pay by Plate er i tråd med etablert lisensgjenkjenningsteknologi som ofte brukes i driften av bompenger og parkeringsplasser / parkeringsplasser i hele Europa, og vil være kjent for mange europeiske sjåfører, sa selskapet.

“Vi er veldig glade for å lansere vår nye Pay by Plate-teknologi i Sverige,” sa Hans-Olav Høidahl, konserndirektør for europeiske operasjoner, Circle K. “Hos Circle K er vi stolte av å forstå kundene våre og vi vet at de er med fokus på det. i økende grad i brukervennlighet, hastighet, konsistens og servicekvalitet. Utvidelsen av Pay by Plate vil tillate oss å imøtekomme denne etterspørselen, ytterligere forenkle og forbedre kundeopplevelsen når vi skiller ut vårt terrassetilbud. “

Utviklingen av Circle K-esplanaden er i tråd med bredere globale imperativer ettersom verden kommer sammen i et samlet forsøk på å takle klimaendringene på en meningsfull måte, ifølge selskapet. Circle K mener det har en kritisk rolle å spille i å håndtere overgangen fra fossilt drivstoff til elektrifisering og bærekraftige drivstoffalternativer, og er stolt over å lede overgangen til integrerte løsninger, uttalte forhandleren.

“Vår visjon for Circle K-servicestasjonstilbudet er basert på å gi den beste kundeopplevelsen, det beste produktspekteret for å møte dagens og fremtidige energibehov fra våre kunder,” la Hans-Olav Høidahl til.

Lavalbaserte Couche-Tard opererer i 26 land og territorier, med mer enn 14.200 butikker.