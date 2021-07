Siste koronavirus: Amerikanske nye arbeidsledighetskrav stiger uventet fra mars

Nye krav om dagpenger i USA økte uventet i forrige uke fra en epidemi, selv om arbeidsmarkedsforholdene fortsetter å forbedres til tross for ukentlige svingninger.

Det amerikanske arbeidsdepartementet sa torsdag at tempoet i arbeidsledighetskrav som ble arkivert for vanlige regjeringsprogrammer, økte med 51.000 til 419.000 i uken som endte 17. juli. Dette sammenlignes med forventningene om et fall på 350.000 nye krav, ifølge en Reuters-undersøkelse blant økonomer.

Dette er det største ukentlige kravet siden mars og det høyeste siden mai.

Antall krav på føderal epidemieledighetshjelp økte med 13 970 – til 110 257, noe som gagner selvstendig næringsdrivende og sparkearbeidere.

“Vi forventer at arbeidsmarkedsforholdene vil bli bedre resten av 2021, men økningen i krav er en påminnelse om at fremgangen ikke vil følge en rett linje,” sa Nancy Vandon Houghton, økonom i Oxford Economy.

Federal epidemisk arbeidsledighetshjelp utløper 6. september, men dusinvis av stater har allerede fullført fordeler med republikanske politiske beslutningstakere og hevder at spesielt disse arbeidsledighetsprogrammene har oppmuntret folk til å søke arbeid.

Torsdagens rapport viste at Texas avsluttet føderale interesser i forrige måned, og Michigan rapporterte den største økningen i dagpenger i forrige uke, ifølge foreløpige tall. Imidlertid utgjorde statene som avsluttet de tidlige fordelene som ble drevet av Texas en fjerdedel av det føderale arbeidsledighetshjelpen.

Antall amerikanere som søker nye dagpenger har gått jevnt ned i år ettersom den amerikanske økonomien går videre for å gjenåpne. Imidlertid har bekymringer om nye restriksjoner som svar på den smittsomme deltavariasjonen, som nå utgjør 83 prosent av nye amerikanske saker, provosert investorer denne uken.

“Investorer vil ikke høre det, men [Federal Reserve] I løpet av de neste månedene vil det holde seg til ‘si veldig snart, slik at vi kan ta noen beslutninger snart’, “sa Ian Shepherdson, økonom i Pantheon Macro Economy.

Forbundspresident Jay Powell har avvist påstander om at sentralbanken er fornøyd med inflasjonen. Føderale tjenestemenn har sagt at de vil øke satsene når full sysselsetting er tilgjengelig og inflasjonen når 2 prosent og er på vei til å krysse den moderat i noen tid.

Cirka 12,6 millioner amerikanere har søkt dagpenger i mer enn et år siden utbruddet.