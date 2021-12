Siste og triste nyheter om helsen hans

Jean-Pierre Bernard er dekan for 13 timers nyhetssending på TF1. Han var ansiktet til magasinet i mer enn 30 år I tillegg Overvåking i Europa. Det er nok å si at mange generasjoner franske TV-seere bærer det i sine hjerter. Kunngjøringen om at han ville trekke seg og bli erstattet av Mary-Sophie Lagrau kom som et sjokk for publikum. Faktisk gikk det rykter om at helsen til journalisten ble dårligere. Det har blitt avslørt at Jean-Pierre Bernard ble diagnostisert med prostatakreft i 2018. Med Govt-19-epidemien og hans 70-årsdag var angsten økende. Heldigvis gikk alt bra og Jean-Pierre Bernard blåste til og med ut sine 71 lys i april i fjor. Men nå, 22. november, deler journalisten en trist video på sosiale medier og sender den til offentligheten. Han hadde ny kreft, lungekreft.

Fans av journalisten ble sjokkert da Jean-Pierre Bernard annonserte nyheten, som han hadde til hensikt å holde hemmelig til 9. desember. Også hans kone, Natalie Marquez, var ansvarlig for å informere familien hennes om detaljene i denne nye testen. Tiden går, så publikum leter etter nyheter om Jean-Pierre Bernards helse. Innvending Dermed informerer den deg om den siste informasjonen delt personlig av journalisten.

Jean-Pierre Pernaut har blitt diagnostisert med lungekreft

Mer enn 30 år over ansiktet til Jean-Pierre Bernard Siste På TV nesten hver dag. I fjor, i september 2020, ga INA ut journalistens første TV-bilder på sosiale medier. Han var 22 på den tiden, men fansen hans kunne bare gjenkjenne stjernen. Det var med følelser han så tilbake på livet sitt. En følelse han deler med sitt publikum, som om han var knyttet til dem.

Jean-Pierre Pernauts kunngjøring om kreft hadde en bombeeffekt. Dette er ikke den første, men det er fortsatt bekymringsfullt. Faktisk er det svært sjelden livstruende for personer med prostatakreft. Derimot, Innvending Du kan ikke si at tallene er helt forskjellige for personer med lungekreft. Jean-Pierre Pernaut er godt klar over dette og ønsker ikke å bekymre seg for publikum. Av denne grunn ønsket han å vente til slutten av sin første behandling. Med kona Natalie Marquez har de gjenforent seg for å håndtere den alvorlige situasjonen. Kona hans oppfordrer ham til å holde hodet rett og holde det. Overlevende etter en ødeleggende leukemi forteller ham at godt humør er en av nøklene til kreft.

“Jeg ble diagnostisert med sykdommen (…) Jeg røykte mye”@pernautjp Guillaume Gentons neste lungedokumentar om «Jean-Pierre Pernaut, la vie après» utløser lungekreften hans. #TPMP pic.twitter.com/aX1Ox08VgI – TPMP (TPMP) 22. november 2021

Går helsen ned? Stål er en trygghet!

Jean-Pierre Bernard smiler og lever så normalt som mulig. Han nektet å plage fansen, men det dekket ikke ansiktet hans i det hele tatt. Å gjøre kreft til gjenstand for tankene hans alene er rett og slett utenkelig for ham. Innvending En slik besluttsomhet kan bare hilses velkommen. Det vil bare være en inspirasjon for fansen hans. Og ærlig talt, hele redaksjonen krysser fingrene for at Jean-Pierre Bernard kan takle lungekreft. På Twitter, denne 18. desember, deler han med publikum.

“Først av alt, en stor takk for de utallige meldingene du sendte meg etter at jeg annonserte kreft.”, sa Jean-Pierre Bernard før han ga ytterligere detaljer til Internett-brukere. “Denne kreften er der fortsatt, jeg håper den forsvinner. Jeg vet at i januar vil jeg gi deg noen nyheter. Foreløpig er alt OK. Hodet skal være oppreist.”, la journalisten til. «I dag er denne lille nyheten, fordi det er et år siden jeg forlot nyhetssendingen klokken 13.00. (…) Jeg dro klokken 13.00, men du er fortsatt i hjertet mitt. Jeg kan være blant dere. “, fortsatte Jean-Pierre Pernaut. Deretter avsluttet han intervensjonen med å ønske publikum en helligdag.