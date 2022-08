Siste overføringer og overføringsrykter 02/08: Ronaldo – Mertens – Mingusa – Puig – Gomez – Lukumi – Slonina – Kakpo

Overføringsrykter samlet seg på ett nettsted. Hvilket lag er interessert i hvilken spiller? Se her først!Ronaldo – Mertens – Mingueza – Puig – Gomes – Lukumi – Slonina – Kakpo

En keeper fra Genk i OMs hyller

Det var nok et stort tap for KRC Genk. (Les mer)

Standard de Liège er interessert i en ung norsk kantspiller

Fergal Harkin ankom i dag og overgangsvinduet i Standard de Liège begynner virkelig. (Les mer)

Etter at De Ketelere mislyktes, målrettet Leeds Cody Kakbow

Leeds ønsket at Charles de Keteler skulle erstatte Rafinha, men den røde djevelen flyttet til slutt til AC Milan. For å kompensere for dette tapet, ifølge Food Mercado, ser nå Marcelo Bielsas menn etter å signere PSV Eindhoven-vingen Cody Kakpo.

MLS-klumpen vil slutte seg til Chelsea som keeper

Gabriel Slonina, MLSs nyeste gullkorn som keeper, vil slutte seg til Chelsea ifølge Fabrizio Romano. Kontrakten er allerede signert og kontrakten vil være på rundt 15 millioner €. Spilleren vil forbli på lån hos klubben Chicago Fire.

En ny rekrutt for Vincent Kompany?

I følge engelske medier, Vincent Kompany og Burnley, West-Ham-spilleren og tidligere Lyon-spiller, Maxwell Garnett. Imidlertid betyr hans fortsatte skader at Burnley foretrekker et lån.

Oscar Mingusa på Zelda Vigo

Klubben ble overvåket en stund av Brooke, Oscar Mingusa Forlater faktisk FC Barcelona, ​​men kommer ikke til Belgia. Den unge midtforsvareren er forpliktet til Celta Vigo og forblir derfor i Spania.

OM trenger allerede å lette på spenningen rundt Tudor

Sambholi ble erstattet av, Igor Tudor Med sesongen ennå ikke startet, er ikke Marseille enstemmig. Det er planlagt et møte i dag mellom spillerne og Igor Tudor for å prøve å lette spenningen og løse misforståelser.mannskap. Vibrasjon.

Chelseas nye mål er Kyle Walker-Peters

Kyle Walker-Peters Chelseas nye mål er til høyre Fabrizio Romano. Denzel Dumfries Hovedsakelig foretrukket, men ikke mellomleverandører. Dette alternativet vil bli utforsket i dybden etter såpeoperaen til Mark Cugurella, hovedmålet på venstreback-posisjonen.

Corinne Decon med Frankrike til 2024

Corinne Deegan fortsetter eventyret med Les Bleus til 2024 etter å ha blitt eliminert i semifinalen i EM med Frankrike. Det er offisielt.

AS Monaco bør ønske Malang velkommen

På sidelinjen i Chelsea, Malang sir Bli med i AS Monaco. Spilleren har også fått et tilbud fra Fulham, men forblir i favør av Ligue 1 Footmercato og Fabrizio Romano.

Sevilla vil ha Alex Telles fra Manchester United

Manchester United trenger å bygge seg opp igjen og mange spillere kan se utgangsdøren denne sommeren. Alex Tellus, Den brasilianske venstrebacken kan bli med Sevilla, noe som gir spilleren et velkomment trekk Fabrizio Romano.