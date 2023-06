Siste overføringer og overføringsrykter 26/06: Van Grombroek – Andersen – Gallat – Buttes – Gundogan – Mohwald – Ramazani – Patrice

Overføringsrykter samlet seg på ett nettsted. Hvilket lag er interessert i hvilken spiller? Sjekk det ut her først

OFFISIELL: Bekreftet Bundesliga-spiller kommer til Pro League

Et godt skudd av AS Eubon nå. Kevin Mohwald, som har over 150 Bundesliga- og 2.Bundesliga-opptredener, har signert en treårskontrakt med Pandas. (Les mer)

Offisiell: Ryoya Ogawa på utlån til STVV

Saint-Trond brukes til rekruttering i Japan. Denne mandag morgen formaliserte beboerne i Staien sin nye spiller – som en del av et utlån. (Les mer)

Alexandre Gallaud vil forlate Standard

Standard må bygge opp troppen på nytt denne sommeren. Liegefolket må stå overfor en rekke avganger de neste ukene. (Les mer)

Jean Buttes i starten? Svar fra administrerende direktør i Antwerpen

Hvis Antwerpen er mestere, er det takket være keeperen Jean Putz. I Pro League denne sesongen har den franske porteren holdt 20 nullen på 40 kamper. (Les mer)

Standard lupe er Mats Andersson

Standard de Liege fortsetter å være svært aktiv i børsmarkedet. Når lysene blir grønne, må kakerlakkene til slutt møte nederlag. (Les mer)

OFFISIELL: Ilkay Gundogan har signert med FC Barcelona

Etter år med lojal tjeneste for Manchester City, slutter Ilkay Gundogan (32) seg til FC Barcelona på en gratis overgang. (Les mer)

Hendrik Van Crombrugges situasjon i Anderlecht er enda mer komplisert

Hendrik Van Crombrugge er fortsatt Anderlecht-spiller. Porter har ikke spilt på 6 måneder. Brussel-klubben leter desperat etter en vei ut. (Les mer)

Antwerpen prøver for Larky Ramazani (Almeria).

Regjerende belgiske mestere Antwerpen har argumenter for å tiltrekke seg spillere med høyt potensial og/eller gode odds på overgangsmarkedet. (Les mer)

Siste overføringer og overføringsrykter 25/06