Siste på Alexa # 71

Alexa lærer hele tiden, oppdager hva som er nytt

I dag, som hver lørdag, inviterer vi deg til å oppdage de siste funnene til Alexa, nå populær Amazon-tilknyttet assistent. For å finne ut alle våre tester, dette Her skjer det. Nylig ble også et amerikansk selskap lansert Echo Show10 Vi fortalte deg mer detaljert Her er det. Nylig fortalte vi deg også Fire TV Stick Model 2020. Nå er det tid for nye produkter #71.

Jeg trenger din hjelp for å flytte inn i 2022 …

Bare spør: “Alexa, hva gjør du på nyåret?”

Finn ut denne uken

“Alexa, bli med på spillelisten for nyttårsaften”

“Alexa, hvordan kler jeg meg til det nye året?”

Husk atmosfæren i 2021 før du drar til det nye året.

“Alexa, gi meg noen risottooppskrifter med kamskjell”

Oppdag tusenvis av oppskrifter hos Alexa de Marmiton, Cuisine Actuelle og Jow. Du kan følge oppskriften trinn for trinn, legge til ingredienser i handlelisten eller starte timeren slik at du ikke går glipp av noen oppskrifter! Alexa kan også spille musikk mens du lager mat.

Ting å prøve

“Alexa, slå på alle lysene”

“Alexa, slett alt jeg sa i dag”

Har du noen gang lurt på om Alexa alltid lytter til deg? Finn svar på noen av de vanligste spørsmålene i denne veiledningen om Alexa og din personlige informasjon.

“Alexa, hva heter Johnny Holidays siste album?”

“Alexa, still inn en 9-minutters timer for pasta”

“Alexa, hvilke nyheter fra Europe 1?”

“Alexa, ha på deg litt Michael Sardo”

“Alexa, trenger jeg en paraply?”

Vær forberedt på å spørre Alexa om det vil regne i løpet av dagen.

“Alexa, hvem er kjæresten din?”

“Alexa, hvilken dag er dette?”

Start “potensialet” til “Alexa”, motorveiområder

Alexa hjelper deg med å oppdage deler og tjenester fra det franske motorveinettverket mot ferien. Merk: Echo Auto-enhet eller Alexa-mobilapplikasjon kreves for å bruke denne funksjonen.

“Alexa, hvordan sier du “fisk” på spansk?

“Alexa, vis meg bildene mine”

Gjenopprett favorittminnene dine. Bruk Amazon Photos for å se bildene dine på Echo Show og Fire TV. Prime Unlimited bildelagring i full oppløsning inkludert.

“Alexa,” Les The New Thriller Master “”

Denne uken inviterer Audible deg til å finne en gratis prøve med tittelen “The New Master of the Thriller”.

“Alexa, hva kan du gjøre?”

“Alexa, gi meg oppskriften på gazpacho”