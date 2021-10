siste rykter fremkaller Apple M1 Pro og M1 Max chips med et hakk

Om noen timer kjenner vi de nye MacBook -proffene. Selv om det gikk mange rykter om disse bærbare datamaskinene, er det gitt ut lite “sikker” informasjon. Her er de siste ryktene og andre indiskresjoner.

Apple vil holde sin konferanse mandag kveld, dette erApple -arrangement, et arrangement som blir det første travle fjorten dager. Vi burde finne ut den nye 14-tommers og 16-tommers MacBook Pro hos Apple Silicon. Nettopp de siste ryktene, alltid for å fjerne pinsetten, er veldig interessante.

Chips Apple M1 Pro og M1 Max

Mark Gurman ser alltid ut til å være opptakten til offisiell Apple -kommunikasjon, ettersom journalisten virker godt informert. Ved denne anledningen snakker han om de nye 14 og 16-tommers MacBook-proffene, ledsaget av en mulig fornyelse av Mac Mini. Disse nye enhetene ville være utstyrt med to nye SoC -er, Apple M1 Pro og M1 Max.

Han avslørte det i sitt nyhetsbrev, Power On, der han forklarer at en utvikler oppdaget de to navnene i søknadskoden. Noen med tilgang til noen av disse fremtidige produktene kan ha utført programvaretester og utilsiktet avslørt navnene på prosessorene.

M1 Pro og M1 Max bør ha opptil ti kjerner, vi vil alltid finne kombinasjonen av kraftige kjerner forbundet med to høyeffektive kjerner for mindre komplekse oppgaver og med det formål å spare energi. I tillegg forventes det to versjoner, den ene med 16 og den andre med 32 grafikkjerner.

Et hakk som iPhone

Når det gjelder utformingen av den nye MacBook Pro … de hadde et hakk, som iPhone X i 2017. Det er to omtaler av dette hakk. Det første er et programutviklingssett, spesielt på macOS AppKit. Den andre omtale er et antatt bilde av hvordan platen til den nye MacBook Pro ville se ut, den ble delt på Weibo -nettverket.

Å nei. Hvorfor er skjermen på den nye MacBook Pro hakket? pic.twitter.com/zO67bl81fX – DuanRui (@ duanrui1205) 16. oktober 2021

Interessant nok, uten Face ID, ville Touch ID fortsatt være den biometriske måten å låse opp den bærbare datamaskinen din. Dette hakk ville inneholde et kamera og en lyssensor, rett og slett. MacRumors fremkaller også disse hakkene og ville også ha funnet en omtale av 14 og 16-tommers skjermdefinisjoner-dette mediet oppdaget i macOS Monterey beta de potensielle oppløsningene på 14 og 16-tommers MacBook Pro 3024 x 1964 piksler og 3456 x 2234 piksler. Hvorfor slike definisjoner? Dette er definisjonen på en 16:10 skjerm, som alle MacBooks, med et ekstra hakk.