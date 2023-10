Siste tanke: YouTube blokkerer annonseblokkere og får deg til å klage

Gjennom årene har YouTube tilbudt et vell av innhold gratis, og gjort en stor del av verdens befolkning til slaver til en sømløs strøm av bilder som spenner fra musikken til våre hippiebesteforeldre til japanske katteulykker.

Så begynte annonsen å vises på verdens største nettsted for videovertstjenester. Internett-brukere fant ut at deres avhengighet hadde en kostnad: å måtte tegne et månedlig abonnement for trygghet, eller noen ganger å bli tvunget til å vente i lange sekunder. For å overvinne denne ulempen har de utstyrt seg med annonseblokkere.

Google, som har tapt en betydelig del av inntektene, er ikke fornøyd med dette. Dette er grunnen til at krigen mot de gigantiske annonseblokkerne … ved å blokkere dem. I sin argumentasjon oppfordrer det amerikanske selskapet brukeren til å registrere seg for den annonsefrie versjonen av YouTube Premium-plattformen, som koster $13,99 per måned.

Men denne trinnvise operasjonen har ikke tiltrukket seg mange internettbrukere, som bruker YouTube uten flere annonser. I visse spesialiserte fora er det økende harme mot allestedsnærværende annonser på plattformen. Hvem vil vinne konflikten?