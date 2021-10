På Oljemuseet, Stavanger, 6. september 2021. Mary Van Croke for “The World”

Fra plattformen, ved inngangen til Petroleumsmuseet, i havnen i Stavanger, i Sørvest -Norge, beveger Ulrike Dorkerson seg ikke: Innen 2035 bør Norge slutte å produsere hydrokarboner. “ De grønnes kandidat i lovgivningsvalget 13. september siterer FNs generalsekretær Antonio Guterres. “Sett en stopper for all ny forskning og produksjon av fossilt brensel”. Han siterer den siste rapporten fra International Commission on Climate Change (IPCC) og International Energy Agency (IEA) for å stoppe. “Akkurat nå” Studieplaner for å redusere global oppvarming til 1,5 grader.

Ordene hans skaper ikke spenning. Klimaet kan godt dominere valgkampen, med bare de grønne som vurderer produksjonsfristen. “Norge, som leverer 2% av verdens olje og 3% av gassen, vil ikke løse klimaproblemet hvis det stopper.”Den konservative energi- og oljeministeren Tina Brew er irritert over at partiet hennes har ledet landet siden 2013.

I meningsmålingene får Venstre overtaket. Ap -leder Jonas Kahr håper å styre med Senterpartiet (SP) og Sosialistpartiet (SV) for å støtte innskrenking av butikkens norske nettsted. Men fristen for 2035 kan også kreve støtte fra en grønn (MdG) uten deres støtte.

Ulrike Dorkerson, 8. september, miljøkandidat i Stavanger. Mary Van Croke for “The World”

I miljøfesterommet, i første etasje i en gågate i sentrum av Stavanger, står en skifer “7,2” skrevet på veggen. “Dette er poengsummen vi fikk i undersøkelsen etter utgivelsen av IPCC -rapporten”, Forklarer partiets regionsekretær Eva Berke. På noen uker har De Grønne i Norge fått 20% nye medlemmer. Siden den gang har stemmeintensjonene sunket til mindre enn 5% (mot 3,2% i 2017). Men Ulrike Dorkerson er glad: “For første gang diskuterer vi endelig olje og gass i klimadebatten.”

Her i Stavanger er materialet sensitivt. “Oljekapital” lever av prisen på en fat svart gull. I 2014, da prisene falt, mistet mer enn 10 000 mennesker (av 130 000) jobben. Siden den gang har aktiviteten gjenopptatt, og skattelettelser ble gitt til selskaper i begynnelsen av epidemien og økte investeringene. På stedet for Norges Bank, hvert sekund, vokser oljeluftfallet. Verdens største suverene formuefond veier nå nesten 12 000 milliarder kroner (1 170 milliarder euro).

