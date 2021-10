Situasjonen forverres i Brussel og Wallonia

Denne torsdagen, 28. oktober, fornyet ECDC sitt reisekort. Allerede i rødt er Walonia og Brussel blitt «mørkerøde». Dette fører til et svært høyt antall tilfeller, mer enn 500 tilfeller per 100 000 personer de siste 14 dagene. Mindre virkningsfull, Flandern er “rød”. Men i neste oppdatering tyder alt på at det også skal bli «mørk rødt» fra førstkommende torsdag.

Hver torsdag utgir ECDC et nytt europeiske regjeringskart med fargekoder basert på antall forurensninger og positive tester de siste 14 dagene. Kortet kommer i fire farger: grønn, oransje, rød og mørk rød.

Et land eller en region vil bli rød i to tilfeller: når infeksjonsraten per 100 000 innbyggere er mellom 75 og 200 med en positiv fluktuasjonsrate i fjorten dager (prosentandel positive tester i totale tester) eller mer enn 4 %, uavhengig av positiv rate.

Og et annet sted i Europa?

Det grønne har nesten forsvunnet fra kartet. Dermed har både Frankrike og Sverige blitt oransje. Andre land, som Polen eller Norge, har endret seg fra grønt til rødt. De hardest rammede landene er Latvia, Slovenia, Kroatia, Romania og Bulgaria. Hellas endres fra oransje (Attica og Kreta) til mørkerødt (Thessalia), og går gjennom rødt

En motstand ser ut til å være aktiv mellom sørvest (for det meste oransje eller grønn) og nord og øst (rød, mørk rød eller oransje).