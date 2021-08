Sixteen: 2021 Class Review – Hvor virkelig er det å være ung i dag | TV

J.Omtrent enhver dokumentarfilm på en skole, midt i barns kamper som svulmer på denne måten og lærernes trekknett som bøyer seg trygt over dem, er følelsesmessig utmattende. Hvis du har litt fantasi, empati eller medfølelse – litt følelser, kan du sitte på slutten av hver enkelt og trekke pusten dypt og si: “Jeg vet ikke hvordan de gjør det.”

Sekstende: Som 2021 klasse (Channel 4) Do – Fokus på regjerings- og GCSE -årene Etter den første låsen, når du kommer tilbake til skolen i september 2020, er dette den første i en serie på fire filmer som følger det 11. året av Link Academy på Dudley i West Midlands. Forrige års gruppeeksamen ble avlyst og karakterer ble tildelt basert på falske resultater. På samme måte vet vi at vitser fra år 11 har blitt fremmet i et forsøk på å dempe katastrofe i tilfelle en ny lockdown.

Studenten ønsker å være en profesjonell fotballspiller til fots, men begynner å innrømme at det kan være en plan B basert på faglige kvalifikasjoner. Problemet er at korreksjonen er veldig kjedelig og gutta og jentene er veldig interessante. Amina ønsker å være arkitekt, og de redigerte arkene vil bli limt på soveromsveggen hennes. Hun er venn med Kalam. “Noen kan kalle henne en nerd,” sier han. “Men rettferdig sport – jeg liker å bli begavet faglig.” Tsjad, med sin sjarm og spenning som hopper av skjermen, ønsker å være fengselspsykolog. Hun er bestevenner med Cara (“Hun er høyt og irriterende og irriterende, men jeg elsker henne”). “Alle prøver å sette meg på hår og skjønnhet og alt,” sier Cara. “Men jeg vil bli mekaniker. Jeg tror ikke vi Dudley -folk har mange muligheter.

Slike kommentarer, det forferdelige synet på unge mennesker, pulserer alltid, og det kommer oftere frem i denne filmen enn vanlig. Andre steder innrømmer Tsjad overfor kameraet: “Det er som om folk ser på meg og tenker: hun kommer til å bli litt lat, hun kommer ikke til å gjøre noe … Jeg kommer til å sjokkere folk med det som skjer inne.” Moren hennes, Sam, sier til intervjueren: “Svart og fra Dudley, de kommer til å dømme deg. Jeg er dum – men det er jeg ikke!” Potetene var vakre, jeg kunne ikke engang smake dem. “Etter at gutten lo ikke, det ser ut til at han ikke mottok tilsvarende eller passende straff. Vi ser henne på telefonen.

Cara er mindre trygg enn vennen. “Jeg vil ha en universitetskarriere,” sier han. “Men jeg tror det er slik du ble oppdratt. Noen mennesker vil ha mer. Men jeg knuser ikke drømmene mine … Jeg ser ikke meg selv leve dette rike, kunstneriske livet. Det er det jeg drømmer om, men jeg tror jeg gjør det ikke se det. Det er litt trist. Det er det ikke? ”Filmskaperne snakker med barna (og barna deres – den sene, klagende poteten viser seg ikke å være noe annet) og øyeblikkene selv.

Formannen, fru Edwards-Wright, er inne i sitt andre arbeidsår, og når hun mobiliserer tropper og holder korte, slagfulle taler til studenter, vet du aldri når du vil se henne løpe gjennom Govt-protokollene. Personalet hennes. Det er allerede vanskelig å huske hvor nytt og forvirrende det var for et år siden, selv om du bare måtte jobbe personlig, for ikke å omorganisere en hel skole og dens fysiske og administrative funksjoner. Det følelsesmessige tallet som plutselig setter på dørstokken din ansvaret for helsen til samfunnet som helhet. Når du bekjemper en annen sykdom: ulikhet og lave forventninger, smale preferanser og stor konkurranse om knappe og knappe ressurser. Faktisk vet ingen av dem hvordan de skal gjøre det.