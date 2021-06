Sjakk: Carlsen møter nr. 1 ung, n. 1 kvinne og rival n. 1 samme ettermiddag | Magnus carlsen

Fra kl. 12 på lørdag møter Magnus Carlsen etter hverandre: først 18-åringen allment ansett som en fremtidig verdensmester; for det andre kvinnen nummer én i verden; og for det tredje den regjerende amerikanske mesteren som har blitt Carlsens viktigste rival om førsteplassen på Meltwater Champions Tour online. Alle tre spillene kan sees online, gratis og live med kommentarer fra stormesteren og fra datamaskinen på Chess24.com Game Zone.

Arrangementet, Goldmoney Asian Rapid, er den syvende av de ni kvalifiseringskampene før finalen i Touren i september-oktober. Premiepotten er $ 100.000 – $ 200.000 for hver kvalifiseringskamp og $ 300.000 for finalen. Så langt har Carlsen og Wesley So vunnet to kvalifiseringskamper hver, Anish Giri og Teimour Radjabov hver.

Alireza Firouzja, Hou Yifan og So representerer blant dem ungdommen nr. 1, kvinnens nr. 1 og Carlsens nåværende rival nr. 1. Spillene vil ha raske tidsbegrensninger, 15 minutter per spiller per kamp pluss et trinn på 10 sekunder per trekk, og trioen skal ta rundt to timer. Norges verdensmester møter flere motstandere senere på dagen.

Så han har returnert til hurtigsjakk over brettet i samme imponerende form som han har vist på Online Tour, hvor han har holdt fast eller bedre med Carlsen. Han dominerte forrige helgs lynraske begivenhet i Paris, der han vant seksjonene på 15 minutter og fem minutter. Lydspillet er So sitt varemerke, selv i hurtigsjakk med høy risiko for å gjøre feil. Han tapte bare ett spill av 27 og vant førstepremien med en runde til overs.

Det ser ut til at So jobbet mer sjakk under pandemien enn noen av hans kolleger og rivaler. I de månedene skrev han et godt undersøkt kurs for Chessable som forklarte sitt åpningsrepertoar, og han var klar til å bruke sine egne anbefalinger selv etter at andre hadde sjansen til å lete etter hull i analysen.

”I Bucuresti (hvor han ble nummer to etter Shak Mamedyarov) forberedte jeg meg fem timer om dagen for innvielsene, så jeg har fremdeles notatene mine og minnet mitt er friskt. For stryk og lyn er ikke forberedelsen til åpningen så viktig, ”sa han.

Etter Paris ligger So på tredje plass i verden på blitz-rangeringen, med en rangering på 2861, bak bare Hikaru Nakamura og Carlsen. Hans siste klassiske begivenhet på bordet før Bucuresti var imidlertid tredje for Fabiano Caruana og Carlsen på Wijk 2020, mens han bare var syvende i 2018-kandidatene, klarte han ikke å kvalifisere seg i 2020 og trakk seg fra verdensmesterskapet i 2021 som rangerer de to beste for kandidatene i 2022.

Den siste rundespillet i Paris mellom So og Carlsens utfordrer, Ian Nepomniachtchi, hadde tilsynelatende lite på spill, ettersom So hadde vunnet førstepremien med en runde til overs, men det viste seg å være en all-out-kamp frem til So fant en vinnertaktikk til slutt.

Den russiske mesteren gjorde det fortsatt veldig bra. Nepomniachtchi var bare et wild card, men spilte med full styrke inkludert en interessant nyhet i den mye gransket Ruy López Berlinmuren. Etter 1 e4 e5 2 Nf3 Nc6 3 Bb5 Nf6 4 0-0 Nxe4 5 d4 Nd6 er de to standardlinjene 6 dxe5 Nxb5 7 a4 Nbd4 8 Nxd4 Nxd4 9 Qxd4 d5 10 exd6ep Qxd6 11 Qe4 + Qe6 12 Qd4 Qd6 13 Qe4 + Qe6, som har blitt elitestormesternes favoritt måte å dele seg i to ved gjentatt posisjon, og 6 Bxc6 dxc6 7 dxe5 Nf5 8 Qxd8 + Kxd8, som spilt i alle de fire Berlin-kampene i 2000 Garry Kasparov mot Vlad Kramnik verdensmesterskapskamp og i mange spill på høyt nivå siden. Stillingen er den samme, men ikke steril, og spesialistene i Berlin har vunnet med begge farger.

I godt tråkket stilling etter 5 … Nd6 Nepomniachtchi mot Radjabov kastet 6 Ba4!? exd4 7 c3! Ideen er ikke ny, og Jackson Showalter spilte den mot den legendariske Harry Pillsbury allerede i 1897 United States Championship (!). Det åpenbare spørsmålet “Hva skjer etter 7 … dxc3?” ble besvart i Det spillet. Radjabov foretrakk 7 … Be7 8 cxd4 b5 9 Bb3 0-0 10 Nc3 Bb7 11 Re1 Bf6 12 Bf4 når White har en liten plassfordel og Nepomniachtchi vant til slutt et maraton med 91 trekk.

Kasparov så på og sa: “Jeg skulle ønske jeg hadde funnet denne ideen da jeg spilte mot Kramnik i 2000!” – en merkelig kommentar som Showalter mot Pillsbury burde ha vært i deres database allerede da. Kramnik gjorde en komo i blitz-delen i Paris, men var veldig rusten, vant bare to ganger på 18 kamper, gjorde taktiske oversikter og tapte i tide. Når Kasparov gjør sitt eget comeback i bombingen av Zagreb 10. – 11. juli, vil baren for å overgå hans tidligere rival være lav.

3729: 1 … Qh8 +! White trakk seg. Ja 2 Kd5 / e4 Qh1 + klikker på Whites konge og dronning. Ja 2 Kf4 Bd6 +! og hvis 3 Qxd6 Qh2 + vinner dronningen, tillater 3 Ke4 igjen Qh1 + xc6, mens 3 Kg4 Qh5 er kompis. Ja 2 Ke6 Qh3 + når 3 Kf6 / e5 Qf5 kompis eller 3 Kd5 Qh1 + xc6 vinner som før.