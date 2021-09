Sjakk: Carlson vinner i Norge og sliper på 91 trekk før kampen på 2 millioner dollar | Magnus Carlson

Når det 14. november nærmer seg verdensmesterskapet for 2 millioner dollar i 2021 i Dubai, fortsetter den norske tittelholderen Magnus Carlsen sin travle konkurranse og medieplan mens hans russiske utfordrer Ian Nepomniacci er ute av spill eller spiller andre eller tredje gir.

Neptuneiachi, for tiden nr. 4 i verden, antas å ha satt sammen et sterkt team av hjelpere, særlig 2004 -tittelen Challenge og den berømte online -kommentatoren Peter Lego og det russiske analytiske talentet Cream. Kampen er tilsynelatende nøytral, men det er ingen tvil om at den energiske lederen Arkady Dwarkovich personlig vil ønske den enkelte krone velkommen til OL -laget i OL -laget.

I forrige uke kjempet Carlsen bakfra med fire påfølgende slitsomme harde seire for å vinne førstepremien i den tradisjonelle Stavanger -konkurransen, der Alireza Firuza, 18, hoppet til andreplass Topp 10 i verden.

Carlson kalte det “en veldig tilfredsstillende suksess.”

Det må ha vært mer enn nok grunn til å ta den velfortjente pensjonisten nr. 1, men i stedet fløy 30-åringen rett til Ohrid, Nord-Makedonia, og ledet sin Oslo-hjemby Offerspillan til European Club Cup.

Carlsons første motstander på Ohrid var en ukjent belgisk amatør, 33 år gammel Jelly Surroot, fra Suite -Limburg -klubben, som vurderte mesterens poengsum til 481 under 4855, men gravde gjennom de hvite brikkene og forvirret forventningene. Fullstendig blokkert posisjon. Carlsen er en utmerket endcom -grinder, mens tidsgrensen var en stadig mer populær versjon, der spillerne bare har 30 sekunder på et trekkøk etter 40 trekk. Så mesteren økte og sirklet deretter i nesten 50 trekk med sin dronning, biskop og konge.

I neste runde var Carlson hvit og seieren hans var rask og jevn, den klassiske demonstrasjonen av skjulte soldaters svakheter ble lettet av Black Innløst med sin biskop På farten23.

Euroclub Cup avsluttes på fredag, hvoretter den returnerer rett til Oslo for en helgfinale på 1,5 millioner dollar. Meltwater Champions Tour, Vil Carlson spille i ni minikamper mot ledende motstand ledet av USAs mester Wesley Cho. Det er ikke over, mesteren vil vises på MasterCard i en live virtuell Q + A -økt 22. oktober, som ble kunngjort som partner for 2022 Champions Tour og Carlson kunngjort som en av de globale merkevareambassadørene til Lionel Messi og Naomi Osaka.

I mellomtiden, vekk fra Glitz, fortsetter Nephomniacci stille sine stille forberedelser. Muscovite var i Stavanger før finalen, hvor han trakk klassiske kamper med Carlson, mislyktes to ganger i Armageddon tie-break, og endte på fjerde av seks, hvoretter Nabomniacci beskrev sin egen prestasjon, “men indirekte er jeg bortskjemt med tanke på alle sjanser “Jeg håper det var veldig effektivt.”

Utfordringskamerat Sergei Karjakin, som tapte 6-6 for 2016-tittelen i New York, sa om Carlson: “Han var sterk, men han gjorde feil. Hvis han gjør lignende feil i kampen, vil Ian være klar og få sjansene sine. For å understreke sine prioriteringer trakk Nepomniacci, som hadde kvalifisert seg til den prestisjetunge Meltwater -finalen, seg fra den korte varsel.

Carlson vant enkelt sin første VM-kamp mot aktiv motstand fra Indias Vishi Anand i 2013, men siden da har ingen av hans trelags forsvar blitt fullstendig sikret.

I Anand 2-2 Anand Rematch 2014, gjorde Carlson en dårlig feil i den femte kampen, men klarte ikke å legge merke til det indiske vinnertrekket og tapte spillet og deretter serien.

Karjakin bommet på en god sjanse i New York 2016, med fire kamper igjen 4,5-3,5 på Carlson, hvor han savnet det vinnende dronningsslaget i sin 39. sving og i stedet båret et biskopoffer. Så i London 2018 på Carlson v Fabiano Caruana vant den amerikanske utfordreren åtte kamper (på 12), men ødela den.

Carlson er sensitiv for sin plass i sjakkhistorien, og er godt klar over at hans berømte prestasjoner i tittelkamper ikke skal sammenlignes med de berømte slagene til Bobby Fisher i 1993 og de vellykkede seierne til Gary Gasparo mot Nigel Short i 1993 og Anand i 1995. -72, dette var de eneste rivalenes kamper siden Fisher aldri forsvarte sin FIDE -verdenstittel.

En bred seier mot Nefomniacci ville styrket Carlsons arv, og han bestemte seg for den beste sjansen for å oppnå det som ville være å forkorte produksjonstiden og i stedet starte raskt i ekte konkurranse og deretter opprettholde tempoet. Vi kan se.

Over-the-board konkurranser av de beste stormestrene i England har vært svært sjeldne siden utbruddet begynte, men denne uken er tre av dem aktive, og alle tre har startet bra.

Luke McShane tar ledelsen Munker Liberty Masters I Douglas, med Isle of Man, 4.5/6, i Malm மோ, Sverige, i første runde i den tradisjonelle Siegeman & Co -konkurransen torsdag, beseiret Nigel Short entienne Bacrot nr. 3 i Frankrike og Guine Jones beseiret Jonas Bejere fra Danmark .

3782: 1 … Nb4 +! 2 Qxd8 Nc4 + 3 Ke1 Nc2 sub.