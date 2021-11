Sjefen for den russiske sentralbanken sier inflasjonen i Russland er en “katastrofe”

Inflasjonen når rekordhøye i RusslandKatastrofe– Fordi det gjør folk fattigere, sa Elvira Nabiulina, styreleder i sentralbanken mandag.

“Inflasjon er en katastrofe som kaster folk ut i fattigdom“, kunngjorde denne ærede personen for Dumaen, underhuset i det russiske parlamentet.

I oktober nådde inflasjonen et års høyde på 8,1 %, en rekord siden 2016, mens sentralbankens mål er 4 %. Som andre steder i verden har matvareprisene skutt i været, et slag for folk som lever på kanten av en barberhøvel, med svært lite sparing.

“Høy inflasjon ødelegger virkelig velstand. Når vi sier at det å holde renten lav (…) er hovedsaken for å øke kreditten overalt, kan vi ikke akseptere det.“, sa hun til lovgiveren.

Elvira Nabioullina har hevet styringsrenten for å kontrollere inflasjonen, for tiden 7,50 %, og har i flere måneder advart mot inflasjon.

Mandag kritiserte han igjen administrasjonen for å begrense noen av prisene som myndighetene tar, og sa at det var skadelig for økonomien.

Sjefen for den russiske sentralbanken er en av få stemmer som av og til kritiserer regjeringens politikk diktert av Vladimir Putin generelt.