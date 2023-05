Sjekk dette eksklusive tilbudet fra MediaMarkt for å kjøpe AirPods 2 med rabatt

Oppdag ytelsen til andre generasjons AirPods

Har du lenge ønsket å unne deg trådløse hodetelefoner uten å vite hvilket merke du skal henvende deg til? Tviler du mellom bluetooth-hodetelefoner og hodetelefoner? Praktisk og veldig diskret, den Andre generasjons AirPods har alt å behage. Drevet av deres Apple-designede H1-brikke, gir 2nd Generation AirPods deg høykvalitetslyd. De tilbyr også utmerket valuta for pengene. Enkel å ta med overalt, bruken av AirPods 2nd Generation er veldig intuitiv. De kobles automatisk til smarttelefonen din så snart du putter dem i øret. Når de er lagret i lasteboksen, stopper de automatisk. Med 2. generasjons AirPods drar du nytte av perfekt lyd for å lytte til alt lydinnholdet ditt og ringe uansett hvor du er, selv i et støyende miljø. Når andre generasjons AirPods er plassert i ørene dine, tar de kontroll over smarttelefonen din. Siri leser deretter meldingene og varslene dine, uten å avbryte musikken eller podcasten du hører på. Hvis du ikke ønsker å motta varsler fra Siri, går du ganske enkelt til smarttelefonens innstillinger for å konfigurere innstillingene for mottak av varsler. Andre generasjon AirPods vil aldri svikte deg. De gir deg opptil 5 timers lyttetid på full lading. Er andre generasjons AirPods tomme for batteri? Takket være ladeboksen får du 3 timer ekstra lyttetid på bare 15 minutter.

Kjøp 2. generasjons AirPods for mindre enn €130 med MediaMarkt

Blir du forført av ytelsen til andre generasjons AirPods? Dra nytte av MediaMarkt-tilbudet for å tilby dem til den beste prisen. Normalt selges for € 149, andre generasjons AirPods og deres ladeveske er oppført til bare € 129 med MediaMarkt, det er en rabatt på € 20. Dette er et veldig interessant tilbud for et bluetooth-headset av denne kvaliteten. Andregenerasjons AirPods er kompatible med iPhone 5 og nyere, Apple Watch, iPad mini 2 og nyere, iPad Air, iPad Pro og sjette generasjons iPod Touch, men også med smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner fra merker som konkurrerer med Apple. Så ikke nøl lenger og gå og kjøp dem.