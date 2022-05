Sjekk ut Apples selvbetjente reparasjonsverktøy for iPhone

Apple åpnet i USA denne uken Bestillingstjeneste Utleie av reservedeler til de nyeste iPhone-ene og verktøy for å utføre disse inngrepene selv.

Bilder: AppleInsider

Apple Insider To store kofferter med to verktøymaskiner og noe tilbehør ble leid for $49 (og et depositum på $1 272). Med en vekt på totalt tretti kilo er dette settet forseglet og tilgjengelig i en uke.

Selvbetjent reparasjon: Apple leieboks veier 35 kg

Dette er utstyr som brukes av eksperter. Ett av verktøyene brukes til å fjerne skjermen ved varmefjerning, og det andre, med ett trykk, bidrar til å sikre at det nye batteriet er riktig satt inn og deretter erstatte skjermen. Mange viktige komponenter på iPhone kan byttes ut på denne måten: batteri, lav høyttaler, kamera, skjerm, SIM-spor og emnemotor.

Amatørhåndverkere vil glede seg over å gni skuldrene med disse verktøyene, som bare passerer gjennom Apple-butikker og autoriserte verksteder. Tjenesten skal tas i bruk internasjonalt innen utgangen av dette året og første fase. Notert Apple, Europa. Uten videre til landene som først var involvert på vårt kontinent.

På det nåværende stadiet av tilbudet foreslår Apple å fikse iPhone 12/13 og SE 3, så i 2022 vil Max med Apple-prosessor bli med på denne listen.

