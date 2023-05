Sjelden funn av en undersjøisk gjørme-spyende vulkan i Norge

— Honchar Roman / Shutterstock.com

Forskere har oppdaget en ny undersjøisk gjørmevulkan 100 kilometer utenfor nordkysten av Norge. Analyse av gjørmen den spyr ut kan gi verdifull innsikt i planetens indre.

Borealis

Ligger på ca 400 meters dyp Vulkan Borealis-slam ble identifisert i begynnelsen av mai av forskere fra Universitetet i Tromsø ved bruk av ROV Aurora, et undervannsfartøy pilotert fra en polsk isbryter. Det er bare den andre av disse artene som noen gang er identifisert i norske farvann.

» Å se undervannsutbrudd i sanntid er en påminnelse om hvor «levende» planeten vår egentlig er sier Giuliana Panieri, som overvåket turen. Vi utelukker ikke muligheten for å oppdage andre gjørmevulkaner i Barentsfarvannet snart. »

Vulkanen, 7 meter i diameter og 2,5 høy, ligger inne i et om lag 300 meter bredt og 25 dypt krater, som ble dannet etter et metanutbrudd på slutten av siste istid, for rundt 18 000 år siden.

Forskere oppdager et gigantisk krater fra istidsutbruddet som inneholder metanspytende gjørmevulkan https://t.co/VjorhRMgwR Live Science (@LiveScience) 16. mai 2023

Dens flanker inneholder et forbløffende rikt økosystem av sjøanemoner, tang (inkludert mange kjøttetende prøver), sjøstjerner, koraller, edderkoppkrabber og krepsdyr. Ifølge teamet lever disse forskjellige livsformene hovedsakelig av mineraler produsert av metanforbrukende bakteriesamfunn.

En cocktail av vann, metan og sediment

Borealis kan observeres spy ut en cocktail av vann, metan og sediment som kan ha sin opprinnelse noen hundre eller til og med noen få kilometer under havbunnen.

Panieri mener at å studere sammensetningen av denne gjørmen ikke bare kan gi innsikt i geologiske prosesser som skjer dypt i jordskorpen, men også i hvilke forhold som en gang eksisterte på jorden og hva som kan eksistere på andre planeter.

Selv om undersjøiske gjørmevulkaner er notorisk vanskelige å oppdage og kartlegge, anslår forskere at verdenshavene er hjemsted for hundrevis, om ikke tusenvis, av disse systemene.