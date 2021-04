sjøballonger som dukket opp utenfor kysten av Norge

Hjem Artikler Nyheter Nysgjerrig

Tirsdag 20. april 2021

JegI dypet av Nordsjøen, for et par år siden, kom et dykkerteam over en rekke gjenstander som de ikke kunne forklare. Gigantiske, gelatinøse og hvitlige ble de beskrevet som sjø ballonger, av merkelig konsistens og tekstur. Litt over en meter bred, en mørk strek kuttet gjennom midten. Fram til i dag har vitenskapen et sterkt svar om dens mystiske natur.

Hva er disse sjøballongene laget av?

Rundt hundre havballonger ble oppdaget i nærheten av vestkysten av Norge. Siden 1985 har de også blitt sett i Middelhavet. Først nesten fire tiår senere klarte vitenskapen å forstå dens natur. Fra en genetisk analyse innså forskerne at de tilhørte en bestemt blekksprutart: Illex coindetii .

Denne arten er ganske vanlig. Imidlertid har disse gelatinøse massene aldri før vært assosiert med deres reproduksjonsprosess. I følge en artikkel publisert i Vitenskapelig Rapporter , hver ballong kunne inneholde hundretusenvis av små egg. Når de når sitt modenhetspunkt, oppløses gradvis slimhinnelaget som dekker ballongene.

Ny informasjon om blekkspredning

Siden sjøballonger er svært sjeldne, har det ikke blitt utført noen grundig forskning på dem. I følge studiens hovedforfatter, Halldis Ringvold, leder for den marine zoologiske organisasjonen Sea Snack Norway, Denne oppdagelsen belyser reproduksjon av blekksprut nytt lys.

Ringvolds team tok vevsprøver fra havballongene for å analysere deres kjemiske sammensetning og DNA-struktur. Med dette skjønte de at det var hundretusener av Illex coindetii embryoer på innsiden. Ikke bare det: eggene var i forskjellige utviklingsstadier.

Av denne grunn endres konsistensen og tettheten av slimhinner over tid. De eksploderte til slutt, slik at den nye blekkspruten spredte seg i verdensrommet. På denne måten begynner de livet etter å ha modnet i en slags eksogen naturlig morkake. (Tekst og bilder: National Geographic på spansk)