Sjøforsegling som skjøt ned bin Laden krever at Mark Milli trekker seg da Taliban fanger Afghanistan

Det pensjonerte marineseglet som skjøt ned Osama bin Laden i 2011 har bedt Mark Millie om å trekke seg i et forsøk på å forvise USA fra Afghanistan.

Afghanerne døde av vår retrett. Fellespersonalet trakk seg fortsatt? “Retired Seal Robert O’Neill skrev på Twitter mandag morgen, og markerte den offisielle kontoen for Joint Chiefs of Staff ledet av styreleder Mark Millie.

Stillingen ble bestilt av to til for å kreve avgang fra general Millie.

Minst åtte mennesker ble drept på Kabul flyplass mandag, inkludert to amerikanske tropper som ble skutt, tre drosjer og tre flyplasser som falt fra motorene til et amerikansk flyvåpenfly, og etterlot tusenvis av desperate afghanske sivile.

Navy SEALs Robert O’Neill (t.v.), som skjøt Osama bin Laden i 2011, har oppfordret felles stabssjefer Mark Millie (til høyre) til å trekke seg tre ganger innen 12 timer.

O’Neill slipper løs en serie Twitter -innlegg om Millie, Biden og den ledende Pentagon -messingen

Minst åtte mennesker har blitt drept i en storm på Hamid Karzai internasjonale flyplass i Kabul (bildet: Tusenvis av afghanere skynder seg til flyplassen i Darjeeling, noen fanget av et amerikansk militærfly mens Taliban flykter fra landet).

Millie forklarte senatorene at etter den afghanske regjeringens plutselige kollaps kunne grupper som Al Qaida reise seg igjen raskere enn forventet. CNN.

‘Har noen av våre sjefer og admiraler sagt opp i skam?’ O’Neill spurte også.

Koalisjonstjenestemenn har ennå ikke offentliggjort en offentlig uttalelse om Talibans overtakelse.

Navy SEAL Derrick von Orton gjentok O’Neills kritikk Fox & Friends Mandag morgen.

Dessverre sa kongresskandidaten som ble en militærkandidat at Biden -administrasjonen omdefinerte ordet funksjonshemming.

Fellow Navy SEAL Derrick von Orton gjenspeiler O’Neills krav om Millies avgang

Orton utenriksminister Anthony Blingen (t.v.) og forsvarsminister Lloyd Austin (t.h) må også trekke seg

Du har sekretær Blingen og sekretær Austin – de burde trekke seg nå. Mille, sjefen for de felles stabssjefene, sa at han måtte skrelle poteter i omtrent en måned og deretter trekke seg.

Han la videre til at situasjonen i det krigsherjede landet var “den mest dramatiske utenrikspolitiske krisen” USA har opplevd siden 11. september 2001.

Selv om Taliban tar kontroll over Afghanistan og går dør-til-dør i Kabul på jakt etter fiender og lover det internasjonale samfunnet at de ikke vil krenke menneskerettighetene, må de bli behørig anerkjent.

På Hamid Karzai internasjonale lufthavn var tusenvis av mennesker strandet.

Hundrevis av sivile afghanske flyktninger til Kabul flyplass etter at Taliban -opprørere tok beslag i nasjonal hovedstad

Til tross for at de sverger å tie, skal opprørsgruppen ha startet ran fra dør til dør og angrepet drap.

Biden snakker fra Det hvite hus etter at David kom tilbake fra leiren mandag ettermiddag

Opprørsgruppen gjorde betydelige fremskritt på regjeringskontrollert territorium i de siste ukene i august, like før fristen for Joe Bidens fullstendige militære tilbaketrekning.

Sammen med deres regionale gevinster kom historier om deres brutale behandling av overgivne afghanske soldater og beretninger om unge kvinner og jenter som ble avrundet for å gifte seg med Taliban -krigere.

De inntok Kabul søndag etter at president Ashraf Ghani forlot landet og møtte ingen motstand fra den afghanske hæren.

“Mine venner som døde uten grunn vil hate denne administrasjonen,” skrev O’Neill på Twitter.

Bidens tilbaketrekning var en oppfølging av Donald Trumps fredsavtale med Taliban, som inkluderte løslatelse av 5000 Taliban-fanger og en frist for militær tilbaketrekning fra 1. mai.

Presidenten har blitt sterkt kritisert for å forlate afghanske sivile og militæret og for å la det falle så raskt etter 20 år, tusenvis av dødsfall og milliarder av dollar.

‘Så, @POTUS er en katastrofe,’ skrev O’Neill på sin Twitter -konto.

Hos Fox sa Orton: ‘Folk kan ikke late som dette ikke skjedde. Vi forstår nå at keiseren ikke har klær, “sa han etter å ha tilbrakt helgen på Camp David,” han har forsvunnet fra offentligheten. ”

16. august løper en Taliban -militant inn i en mengde utenfor Kabul flyplass

O’Neill lanserer sinte tweets ettersom situasjonen har forverret seg i Afghanistan siden søndag

Biden vil tale til nasjonen og verden klokken 15.45 mandag etter en offentlig utveksling for en skriftlig uttalelse.

Taliban forsikret offentlig om at det ikke ville bli straffet for folket som jobber for regjeringen, og at fangsten av Kabul ville være fredelig.

Afghanistans representant for FNs sikkerhetsråd, Ghulam M. Ischai sa til et rådsmøte mandag at “det er allerede rapporter om målrettede drap og ran i byen”.

Innbyggere i Kabul og Taliban har allerede startet hus-til-hus-søk i noen nabolag, registrert navn og søkt etter dem på mållisten, “la han til.