Sjokkerende bilder av «ildens ring», den sjeldne ringformørkelsen observert i USA og Latin-Amerika

Under en ringformet formørkelse er månen litt lenger fra jorden enn under en total formørkelse, så diameteren ser ut fra vårt synspunkt litt mindre enn solens, og produserer denne oransje «ringen».

Arrangementet er også en vitenskapelig mulighet for NASA, som planlegger å studere endringer i temperatur og atmosfære nøye. For å beundre det er det nødvendig å bruke spesielle sertifiserte briller, selv for de som er lenger unna det optimale observasjonsområdet, som derfor bare vil se en delvis formørkelse, insisterte den amerikanske romfartsorganisasjonen.

Formørkelsen var synlig like etter klokken 09.00 lokal tid i den amerikanske delstaten Oregon, på stillehavskysten, og krysset USA fra nordvest til sør, til den dukket opp nesten en halvtime senere på himmelen over det sørlige Texas.

Samtidig ble det holdt en stor årlig varmluftsballongfestival i Albuquerque (sørvest i USA), som sendte oppsiktsvekkende bilder.

Formørkelsen ble da sett i Mexico og deretter i Mellom-Amerika: spesielt i Honduras, Costa Rica og Nicaragua. Det første søramerikanske landet som så det var Colombia. På Bogotá Planetarium holdt tusen mennesker pusten rundt middagstid da himmelen plutselig klarnet og gjorde den synlig. Så brøt det ut latter og også tårer av følelser.

«Ildringen» som tilsvarer solens omkrets varer fra noen få titalls sekunder til mer enn 5 minutter, avhengig av observasjonsstedet. NASA sendte et videoprogram på nettsiden sin, med live feeds fra New Mexico og Texas.