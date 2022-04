Sjokkerende kunngjøring fra skuespiller Jim Carey

Han spiller for tiden i «Sonic 2». jim Carrey Hele annonsen er i maraton. I et intervju for Access Hollywood gikk kultskuespilleren på 1990- og 2000-tallet («The Grinch», «The Mask», «The Truman Show», «Bruce Almighty», «Ace Ventura») inn i noen uventede tro. . «Vel, jeg skal trekke meg,» mumlet han. «Ja sannsynligvis. Jeg er veldig seriøs. Den seksti år gamle unge mannen revurderte spørsmålet og erklærte: «Hvis englene bringer meg en gyllen visning, vil det sikkert referere til offentligheten, jeg kan fortsette, men her hviler jeg.» ⁇

Vi husker at Jim Carrey hadde en lang depresjon i livet. I dag virker han sliten igjen på kino, men han har oppdaget nye interesser. «Jeg elsker mitt stille, lille liv. Jeg maler og engasjerer meg i det åndelige livet jeg tilber. Jeg forteller deg noe som ingen kjendis ville våge å si: «Nok for meg. Nok av det jeg gjorde. Jeg orker ikke lenger.»

Den sjokkerende kunngjøringen kommer bare dager etter at Bruce Willis annonserte slutten på karrieren på grunn av helseproblemer. Faktisk lider skuespilleren av afasi, noe som påvirker hans kognitive evner.