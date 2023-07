Sjokkerende oppdagelse av det fjerneste kjente supermassive sorte hullet av James Webb-teleskopet

Du vil også være interessert [EN VIDÉO] 20 år med Futura med Françoise Combes 2021 Futuras 20-årsjubileum! I denne store anledningen har vi…

I 2015 ble TeleskopTeleskop Hubble slo avstandsrekorden GalaxyGalaxy Ved å observere det som senere ble kalt EGSY8p7, men omdøpt fra CEERS_1019. De AstronomerAstronomer Sett for rundt 570 millioner år siden. Fotoner som sendes ut av disse galaksene i synlig eller ultrafiolett lys har sett dem bølgelengdebølgelengde Utvidet av plassutvidelse under reisen før de ble tatt til fange GlassGlass av HubbleHubbleog deretter absorbert av CCD-sensorene.

område spektrumspektrum Dermed er CEERS_1019 rødforskyvet og mer presist definertInfrarødInfrarød. En unik modell fra interstellar tid universunivers Det kosmologer kaller observerbart RestaureringRestaurering. Jeg»problemproblem Fossil stråling, ca 380 000 år senere det store smelletdet store smelletLaget for første gang AtomerAtomer Nøytral. Men etter noen hundre millioner år, ultrafiolett stråling fra den første StjernerStjerner Og supermassive sorte hull som samler stoff re-ioniserer disse atomene.

Vi vet fortsatt ikke så mye om hva som skjedde under gjenoppbyggingstiden, men vi vet at kunnskapen vår vil ta et stort sprang fremover når James-Webb-teleskopet og dets store speil samler fotoner fra fjerne og svake objekter. Dette er grunnen til at CEERS_1019 har fanget oppmerksomheten til forskere som bruker James-Webb.

Dette resulterte i en artikkel fra et team ledet av Rebecca Larson, en astrofysiker ved University of Texas i Austin (USA), som allerede kan leses. arXiv Venter på publisering i The Astrophysical Journal.



Jean-Pierre Luminet, forskningsdirektør ved CNRS og Françoise Combes, professor ved Collège de France, snakket med oss ​​om sorte hull og supermassive sorte hull i galakser og bak AGN-er (aktive galaktiske kjerner). © Hugot Foundation ved Collège de France

Er CEERS_1019 et laboratorium for å forstå opprinnelsen til supermassive sorte hull?

Det er nå klart at CEERS_1019 allerede har en Et supermassivt sort hullEt supermassivt sort hull Omtrent 10 millioner solmasser mer enn Melkeveiens supermassive sentrale sorte hull, men dette sorte hullet har allerede gjort denne galaksen til en AGN, en Aktive kjerner i galakserAktive kjerner i galakser Noen eksempler er også kjent som kvasarer.

I følge forskerne inneholder CEERS_1019 faktisk det mest fjerne supermassive sorte hullet og det fjerneste AGN som er kjent til dags dato.

Larson og kollegene hans brukte en time på å analysere dataene samlet inn av de fire instrumentene. JWSTJWST Da de sto overfor en oppsiktsvekkende avgjørelse. Vanligvis har galaksene vi observerer utslipp dominert av dannelse av unge stjerner eller av tilstedeværelsen av AGN. Men i tilfellet CEERS_1019 er begge signaturene like viktige og enestående.

AGN-er med sorte hull som er mer massive enn CEERS_1019 er allerede kjent og vokser. Så det ser ut som galaksen virkelig er unik Den manglende lenkenDen manglende lenken Blant de første galaksene er febrilsk dannede stjerner og massive supermassive sorte hull.

Så det er mulig at den inneholder spor av opprinnelsen til supermassive sorte hull som vi ennå ikke forstår. Skal vi involvere massive stjerner ved begynnelsen av reionisering eller ganske enkelt en AvslåAvslå Lev fra store skyerskyer Materie inne i et supermassivt sort hull, eller en annen hypotese? Ingen vet ennå, debatten pågår.