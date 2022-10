Sjokkerende scene fra France 2 News (VIDEO)

Av BELGA/AFP

UTjenestemenn ved Kunstsammlung-museet i Düsseldorf oppdaget denne uken at et maleri av den nederlandske abstrakte maleren Piet Mondrian hadde hengt feil vei rundt i 77 år.

Et stort tilbakeblikk av den nederlandske maleren begynte på etablissementet på lørdag, og kulminerte med en presentasjon av 1941-maleriet «New York City 1.»

Museet fortalte imidlertid denne uken at maleriet hadde blitt vist opp ned. «På et fotografi tatt i 1944 så jeg lerretet på et staffeli omvendt. Det fascinerte meg,» sa Susanne Meyer-Büser, utstillingens kurator, i et intervju med den tyske dagsavisen Süddeutsche Zeitung lørdag.







I følge Mayer-Busser ble maleriet, med sine mange røde, gule og blå sider som krysser hverandre i rette vinkler, stilt ut på New Yorks MoMA «et år senere». Da det ble sendt til Düsseldorf-museet i 1980, ble maleriet restaurert på samme måte. Fru. Ifølge Meyer-Busser kan feilen komme av «ingen signatur på maleriet».

På tidspunktet for Mondrians død i 1944 ble betydningen bestemt av «kunstnerens navn gravert på baksiden av rammen av bobestyreren».

Piet Mondrian ble født i 1872 og var en av nøkkelfigurene i den nederlandske kunstbevegelsen kjent som «De Stijl» («Stilen», på fransk), kjent for sine horisontale og vertikale linjer og sine primærfarger.

I 1940 flyttet maleren til Amerika i New York. De lineære rutenettene i maleriene hans er inspirert av amerikanske byoppsett og skyskrapere. Han er kjent over hele verden for sitt lerret «Victory Boogie Woogie», som regnes som et av de viktigste verkene på 1900-tallet.