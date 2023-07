Sjokkerende urettferdighet: Denne spilleren gir opp etter å ha blitt frastjålet et poeng av dommeren og hans motstander (VIDEO)

WTA-turneringene er i full gang denne uken i Budapest. Å gå tilbake til leire er analogt med spor, så logisk sett er det tilstrekkelig for en upartisk dommer å sjekke merket etter ballen for å avgjøre et poeng. I teorien, i hvert fall.

For i praksis er ikke alle voldgiftsdommere på kretsen (WTA, i dette tilfellet) uttrykkelig gitt til å bestemme et merke. Kinas Shuai Zhang betalte prisen da stoledommeren hennes dømte en ball på linjen «ute» på et avgjørende tidspunkt i kampen hennes mot Amarisa Kiara Toth fra Ungarn på 5-5, 15-15 i første sett. Overrasket ba Zhang Doth om ikke å slette sporet til ballen hans, men den lokale spilleren, støttet av publikum, gikk på banen og skyndte seg dommerens avgjørelse. Stilt overfor en slik urettferdighet, klarte ikke Zhang å skjule sin misnøye. «Hvorfor gjør du en så stor sak ut av det?» svarte motstanderen, tilsynelatende ikke så flau over situasjonen. Den rasende kineseren vendte tilbake til stolene sine etter kampen og bestemte seg for å forlate spillet, selv om han fant styrken til å håndhilse på dommeren og motstanderen. Han unnlot ikke å feire sine fortjenester. Store gester av lykke. beklagelig.