«Sjokkert» av viruset kom Matilda May raskt hjem

På ferie på Bali blir Matilda Mays opphold til et mareritt når hun blir alvorlig syk. Med god grunn, den 57 år gamle skuespillerinnen (The Kings of Cakes, Ugleskriket, Tre plasser til 26) kom med denguefeber. Den populære stemmen til Pocahontas i Disney-klassikeren krevde akutt sykehusinnleggelse på grunn av prøvelsen hennes («Vanskelige dager, ute av stand til å spise eller drikke, ute av stand til å bevege seg»Hun skriver På Instagram med et bilde av den gjennomborede armen hans). Han er imot misbruk av det franske helsesystemet (medisinsk behandling er under trygd). «Hvem gjør vondt» . « JJeg tenker på muligheten for å være fransk skrev hun på Instagram. M Sammen med denne krisen i vår nasjons helsesektor (som har knust hjertet mitt i årevis) og hensynsløse kommentarer fra påfølgende offentlige tjenestemenn mot sykehusverdenen og dens omsorgspersoner. Eksepsjonell organisasjon.» Matilda May fortsetter: «Uten gjensidig forsikring, der jeg kommer fra, er det klart at jeg ikke har tilgang til dette dyre sykehuset (tenk deg det med en lokal lønn…) så sykehusbehandling er en stor luksus her. I mange land, dessverres. « Og for å konkludere: «Tilgang til omsorg for alle er grunnlaget for et rettferdig samfunn. Frankrike må være dette edle landet som beskytter innbyggerne sine mot barbariet i en latterlig verden der dørene til pasientene er lukket uten penger. La oss beskytte de skrikende sykehusene. La oss dø uten hørsel.»