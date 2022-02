Sjokkert overrasker Nagui en kandidat ved å si: “Ikke glem tekstene,” og legger ikke skjul på sinne.

Denne tirsdagen, 15. februar, forventet ikke Nagui å se noe lignende på settet til “Don’t Forget Lyrics”-showet hans. Programlederen fanget den unge kvinnen da hun tok imot Ingrid, den nye kandidaten som hadde kommet for å sparke Maestro Manon.







Mens Ingrid sang Celine Dions sang «In Another World», ble han tatt for å utro Nakui. I frykt for et hull og en feil i teksten, henvendte kandidaten seg gjentatte ganger til showets populære sanger, Magali Ripley, i håp om at han ville avsløre gjettede tekster under presentasjonen. Nagui er en uunngåelig handling, veldig skuffende.

“Å, det hun gjorde var ikke pent!” Dette er ikke pent! Dette er en svindel! Svaret kom, og så sluttet Ingrid å synge, og hun så på Magali, noen ganger misforstått, og hun ordnet noe for meg. Vi er enige: Flagg! Du sang ved et uhell med henne her og der, og du var i ærefrykt,” ropte Nakui.

Når det gjelder Magali, svarte Ingrid spøkefullt at hun ikke skulle regne med å gi ham svar: «Ikke tell meg! Når tekster vises, leser jeg dem ikke! Jeg sier hva som helst, hele tiden! Jeg vet ikke hvordan jeg skal lese.” Ikke desto mindre var denne handlingen en stor skuffelse for Nakui, og han la til: “Ingrid, det du gjorde var ikke vakkert”. Men kandidaten benektet det blankt og sa at det var hans «forklaring på ting» og at det ikke hadde «ingenting med sannhet å gjøre».