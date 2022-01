Sjokket startet uten Lukaku, 2-2 Stanford Bridge overvant alle følelser (direkte kommentar)

Premier League-kalenderen har kommet som et hyggelig sjokk for å fordøye utskeielsene fra ferien i sengen. Chelsea-Liverpool, to lag er fortsatt i kamp om tittelen, men de to siste som spilte i 2021 tapte poeng, så de er ivrige etter å gjøre opp for det.

Dette møtet vil være gull verdt ettersom vinneren praktisk talt kan ødelegge motstanderens siste håp om kroningen, med City allerede åtte poeng foran de blå og ni poeng foran de røde.

Chelsea kom ut av splittelsen mot Brighton, en morsom uke Rapporter fra På Roma Lukaku, Misfornøyd med situasjonen i London og drømmer om å returnere til Italia.

En mediemelding som forbløffet Blues-treneren Thomas Tuchell. Så han bestemte seg Å klare seg uten den røde djevelen under dette møtet.

Så Blues nærmet seg ikke dette sjokket på den beste måten, men Liverpool mislyktes i Leicester å fullføre 2021, så ikke altfor optimistisk.