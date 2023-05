Sju drept i Texas-bilulykke utenfor migrantsenteret

– Bilen kjørte over flere personer som ventet på et busstopp, sa Brownsville-politiets talsmann Martin Sandoval til en lokal TV-stasjon.

Sju personer har omkommet og føreren av kjøretøyet er arrestert og er under behandling, la han til.

Våpenmann i Texas kjøpesenter dreper 8: Joe Biden fordømmer «sanseløs» handling, beordrer flagg på halv stang

Han vil bli siktet for farlig kjøring, men kan bli målrettet mot andre siktelser senere på dagen, sa Mr. sier Sandoval.

Om det var en ulykke eller en bevisst handling, vil etterforskningen vise, sa tjenestemannen.

Ifølge vitneberetninger, «ser det ut til at bilen har mistet kontrollen. Nå, enten det var en ulykke eller bevisst, er den fortsatt under etterforskning,» sa han.

Nyheten kommer mens tjenestemenn forbereder seg torsdag for å oppheve et helsetiltak som gjør at «Tittel 42»-innvandrere kan deporteres uten forsinkelse. Tjenestemenn frykter at utløpet kan føre til en økning i ulovlige innreiser til USA.

MR. I følge Sandoval ønsker Senter for hjemløshet nåværende innvandrere velkommen i forkant av arrangementet på grunn av «den nåværende tilstrømningen».